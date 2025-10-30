Le PNUD et l’Onudi ont accordé plus de 1,1 million de dollars à des entreprises dirigées par des libanaises

Cinquante et une entreprises libanaises dirigées par des femmes ont reçu jeudi 30 octobre de nouvelles subventions d’une valeur de plusieurs milliers de dollars, accompagnées d’un appui sur mesure pour les aider à développer leurs activités au Liban et à l’étranger. Ces subventions ont été attribuées lors du Salon de l’industrie libanaise (Lebanese Industry Expo) qui se tient du 29 octobre au 1er novembre au Seaside Arena de Beyrouth. Elles s'inscrivent dans le cadre du projet d’autonomisation économique des femmes, lancé en mars dernier par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), en partenariat avec l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi), et financé par le gouvernement du Canada.

Le nouveau groupe de bénéficiaires représente l’ensemble des régions du pays : Beyrouth, le Mont-Liban, la Békaa, le Nord et le Sud. Leurs entreprises, actives dans les secteurs de l’agroalimentaire, des cosmétiques et des industries créatives, « devraient créer de nouveaux emplois, soutenir les revenus et les moyens de subsistance des familles, et ouvrir l’accès à de nouveaux marchés », a indiqué le PNUD dans un communiqué.

Lors de la première phase du projet, en mars dernier, le PNUD et l’Onudi avaient déjà alloué 706 000 dollars d’aide d’urgence à 45 entreprises dirigées par des femmes, afin de les aider à « maintenir leur production, améliorer la qualité, renforcer l’accès aux marchés et protéger les moyens de subsistance après les récentes hostilités », a ajouté le communiqué. Les subventions attribuées aujourd’hui portent à 1,106 million de dollars le montant total des aides distribuées dans le cadre du projet, réparties entre 96 petites et moyennes entreprises (PME). « L’objectif ultime du projet est de soutenir plus de 1 000 entreprises dirigées par des femmes afin qu’elles puissent accéder aux services nécessaires pour se développer et se diversifier », précise encore le communiqué.

Les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) représentent près de 90 % de l’économie libanaise et « demeurent l’épine dorsale des moyens de subsistance locaux ». Pourtant, les entreprises dirigées par des femmes comptent parmi « les plus durement touchées par les crises multiples du pays, la guerre de 2024 ayant contraint nombre d’entre elles à suspendre leurs activités et, dans les zones les plus affectées, à fermer complètement leurs portes », ajoute encore le PNUD.