Israël va adapter en film son attaque des « bipeurs » du Hezbollah

L’attaque israélienne de septembre 2024 au Liban, au cours de laquelle des milliers de dispositifs de communication portables «bipeurs» utilisés par le Hezbollah ont explosé, faisant près de 40 morts, dont des enfants et des professionnels de santé, et près de 4 000 blessés, sera adaptée au cinéma, rapporte le média hollywoodien Deadline.

Le film, intitulé Frequency of Fear, sera présenté dans deux semaines lors de l’American Film Market de Los Angeles, un événement annuel de l’industrie cinématographique consacré au financement et à la vente de films.

La société de production Bleiberg Entertainment, basée à Beverly Hills et dirigée par l’Israélo-Américain Ehud Bleiberg, a engagé pour le projet le réalisateur israélien installé aux États-Unis Danny Abeckaser et le scénariste canadien Kosta Kondilopoulos. Le trio avait déjà travaillé sur le film Mob Cops, qui avait connu un échec critique et commercial. « Moi, comme tous ceux qui ont entendu parler de l’opération pagers, j’étais bouche bée, a déclaré Abeckaser à Deadline. Pouvoir raconter l’histoire de la manière dont ils ont réussi cette opération est un rêve devenu réalité ».

L’attaque avait été condamnée par des organisations de défense des droits humains, l’ONU et même par des chefs du renseignement, qui l'ont considérée comme illégale, indiscriminée et disproportionnée. Elle a laissé des milliers de personnes mutilées, aveugles ou handicapées.

Le casting de Frequency of Fear devrait inclure des acteurs de la série israélienne Netflix Fauda, ainsi que la chanteuse Marina Maximilian Blumin et Daniella Pick Tarantino, épouse du réalisateur Quentin Tarantino.

Israël n’avait reconnu sa responsabilité qu’en novembre 2024, lorsque le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait indiqué avoir approuvé l’opération. Lors de son voyage à Washington en février 2025, M. Netanyahu a offert au président américain Donald Trump un bipeur en or.