Budget 2026 : la commission des Finances va passer aux discussions des articles du projet

La commission parlementaire des Finances et du Budget, présidée par le député Ibrahim Kanaan, s’est réunie jeudi afin de conclure les discussions générales autour du projet de budget 2026, en présence du ministre des Finances Yassine Jaber, des membres de la commission et de plusieurs responsables du ministère, dont la directrice du budget Carole Abou Khalil.

À l’issue de la séance, M. Kanaan a annoncé que le débat général avait pris fin, ouvrant la voie à l’examen, lors des prochaines réunions, du préambule explicatif et des articles juridiques du texte, un par un. Les échanges avec le ministre des Finances se sont concentrés principalement sur l’état des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) et sur la possibilité de parvenir à un accord à la suite du dernier cycle de discussions à Washington.

Au-delà du dossier du FMI, la discussion a également porté sur le renouveau des échanges avec la Banque mondiale, qui, selon M. Jaber, prévoit d’envoyer une délégation à Beyrouth la semaine prochaine afin d’examiner une série de prêts de développement sur trente ans destinés à des secteurs vitaux tels que l’électricité, l’eau et les infrastructures de base. « Ces projets pourraient apporter un soulagement bienvenu et amorcer une modernisation attendue, à condition que le Parlement ratifie rapidement les accords nécessaires », a plaidé M. Kanaan, appelant à une approche constructive pour garantir ces financements et répondre aux besoins essentiels de la population.

M. Kanaan a par ailleurs mis en garde contre toute augmentation d’impôts ou création de taxes sans un examen parlementaire rigoureux et sans étude d’impact socio-économique approfondie, insistant sur la nécessité de privilégier la croissance plutôt que le simple équilibre budgétaire. Il a aussi plaidé pour un réajustement équitable et durable des salaires, assorti d’un débat sérieux sur la réforme de la fonction publique.