Raggi et Hajjar appellent à « garantir » la participation de la diaspora aux législatives

Une commission conjointe entre les ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères, chargée de se pencher sur les prochaines législatives prévues en 2026, a tenu sa première réunion jeudi matin au ministère de l'Intérieur, en présence des ministres Ahmad Hajjar et Joe Raggi pour étudier la partie de la loi électorale concernant le vote de la diaspora, indique un communiqué publié par le palais Bustros.

La commission dit avoir commencé à étudier les dispositions prévues dans la loi électorale sur le vote des expatriés, ainsi qu'un rapport sur la question rédigé en 2021, « sans tenir compte des discussions et suggestions au Parlement et dans le gouvernement concernant la loi électorale, et en accord avec les délais imposés par la loi actuelle ». Les deux ministres ont insisté sur « l'importance de tenir les législatives à la date prévue et de garantir la participation des Libanais de la diaspora, en donnant aux expatriés le droit de voter en toute transparence, ce qui renforcera la confiance des Libanais dans le processus électoral ».

Mardi, le chef du Législatif, Nabih Berry, avait dû reporter, une nouvelle fois, une séance faute de quorum, après le boycott de la réunion par une majorité des députés du camp anti-Hezbollah. Ces députés, dont ceux des Forces libanaises (FL) en tête, militent pour un amendement de cette loi de 2017, ce qui permettrait aux émigrés de voter pour l’ensemble des 128 sièges en fonction de leur lieu d’origine, et espéraient que le Conseil des ministres prépare un projet de loi en ce sens. Le Hezbollah et ses alliés, dont le mouvement Amal de Nabih Berry, appellent à appliquer la loi actuelle en créant une circonscription spéciale de six députés pour la diaspora.