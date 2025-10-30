Un septième convoi de « retour volontaire » de réfugiés et migrants syriens est parti de la Békaa

Le septième convoi du programme de retour volontaire du Haut-commissariat aux réfugiés de l'ONU (HCR), en coordination avec les autorités libanaises, a pris le départ ce jeudi matin de Zahlé, dans la Békaa, pour se rendre en Syrie via le poste-frontière de Masnaa.

Un communiqué de la Sûreté générale a confirmé qu'un « important groupe de familles syriennes a quitté l'ancien siège du HCR à Zahlé ». Outre le HCR, des équipes de l'Organisation Internationale pour les migrations (OIM) et de la Croix-Rouge libanaise étaient mobilisées. Jointe par notre publication, la porte-parole du HCR, Lisa Abou Khaled, a précisé qu'environ 200 personnes ont embarqué dans les bus affrétés pour l'occasion, de quoi porter le nombre total de réfugiés à avoir pris le chemin du départ via ce programme lancé en juillet à environ 1 600 personnes. Ils représentent toutefois une minorité au sein de l’ensemble des retours, dont la majeure partie repose sur des initiatives spontanées.

Au total, quelque 114 000 personnes se sont inscrites sur les listes des candidats au programme de départ volontaire, impliquant une radiation de leur dossier dès leur arrivée en Syrie. Ceux-ci reçoivent une allocation de 100 dollars par personne au départ, et peuvent être éligibles à une aide à la réinsertion supplémentaire pouvant aller jusqu'à 500 dollars par famille, après leur arrivée dans leur région d'origine.

Selon la ministre des Affaires sociales, Hanine Sayed, présente sur les lieux du départ à Zahlé, « plus de 320 000 réfugiés syriens ont pu rentrer chez eux » depuis la chute du régime Assad le 8 décembre 2024, saluant « un accomplissement significatif qui n’avait pas été atteint ces dernières années. »

Elle a précisé qu'en ajoutant les 110 000 réfugiés supplémentaires ayant exprimé leur souhait de rentrer via le programme de retour volontaire, cela porterait le nombre total de Syriens, réfugiés et migrants, à être rentrés dans leur pays d'origine « à environ un demi-million de personnes d'ici à la fin de l’année ».

Le nombre des réfugiés syriens officiellement enregistrés au Liban s'élève à 722 173 personnes, selon la dernière estimation du HCR datant du 31 mars 2025, mais le nombre réel des Syriens résidant au Liban avant la chute du régime Assad était estimé à 1,4 million, alors que l'organisme onusien a cessé d'enregistrer de nouveaux réfugiés depuis mai 2015, ce qui contribue à l'écart entre les chiffres officiels et les estimations.