Le recteur de l’AUF Slim Khalbous à Beyrouth

Le recteur de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), le professeur Slim Khalbous, a effectué une mission au Liban du 15 au 17 octobre, marquée par une série de rencontres institutionnelles et académiques.

Accompagné de la Direction régionale de l’AUF au Moyen-Orient, il a été reçu en audience par le général Joseph Aoun, président de la République, qui a souligné la place unique du pays dans l’espace francophone et l’importance de l’action de l’AUF à l’échelle nationale.

Le Pr Khalbous a également tenu des réunions de travail avec Rima Karamé, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, ainsi qu’avec Ghassan Salamé, ministre de la Culture, en charge de la Francophonie, au cours desquelles les échanges ont porté sur les programmes et projets de l’AUF en faveur de l’enseignement scolaire et supérieur, du soutien aux étudiants entrepreneurs et de la promotion de la langue française et de la francophonie, en cohérence et en alignement avec les politiques publiques libanaises.

Au cours de sa mission, le recteur a assisté à la remise du prix Dolla Sarkis. Il a rencontré les responsables des établissements membres de l’AUF au Liban pour échanger sur les priorités de la Francophonie scientifique et les projets en cours. Il a visité la Plateforme nationale d’alerte précoce du CNRS-Liban, partenaire-clé de l’AUF, et participé à la 2e Université d’été de la francophonie organisée par l’Académie internationale de la Francophonie scientifique, réunissant à Beyrouth de jeunes chercheurs francophones du monde entier. La mission s’est achevée par sa participation au colloque du 150e anniversaire de l’USJ, consacré à l’avenir de la francophonie universitaire.