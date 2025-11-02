En Tunisie, les victimes désemparées face à l’échec de la justice transitionnelle 

Le tribunal de Tunis, dans la capitale tunisienne. Fethi Belaid/Archives AFP
Dans la salle 1 du tribunal de Tunis, Elmy Khadri ne cache pas son impatience. Cet ancien prisonnier d’opinion dans les années 1990 espère que cette journée sera celle d’un verdict. La juge énumère les noms sur les dossiers, vérifie les présents, mais reporte une fois de plus l’audience. Ça n’aura pas duré une heure pour renvoyer une dizaine d’affaires. Adel Ayachi, victime d’une affaire de spoliation de bien sous Zine el-Abidine Ben Ali, exprime son mécontentement. « Pourquoi vous reportez ? Il y a tout pour faire un jugement dans mon dossier », dit-il à la juge qui lui répond : « Ce n’est pas de mon ressort, désolée. » Son cas fait partie des centaines d’autres jugés dans le cadre du processus de justice transitionnelle amorcé en 2013 par Tunis pour faire la lumière sur les violations et atteintes aux droits de l’homme commises entre...
Dans la salle 1 du tribunal de Tunis, Elmy Khadri ne cache pas son impatience. Cet ancien prisonnier d’opinion dans les années 1990 espère que cette journée sera celle d’un verdict. La juge énumère les noms sur les dossiers, vérifie les présents, mais reporte une fois de plus l’audience. Ça n’aura pas duré une heure pour renvoyer une dizaine d’affaires. Adel Ayachi, victime d’une affaire de spoliation de bien sous Zine el-Abidine Ben Ali, exprime son mécontentement. « Pourquoi vous reportez ? Il y a tout pour faire un jugement dans mon dossier », dit-il à la juge qui lui répond : « Ce n’est pas de mon ressort, désolée. » Son cas fait partie des centaines d’autres jugés dans le cadre du processus de justice transitionnelle amorcé en 2013 par Tunis pour faire la lumière sur les violations et atteintes...
La région est sous haute tension...
Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement !
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.