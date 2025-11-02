Menu
Moyen-Orient - Reportage

En Tunisie, les victimes désemparées face à l’échec de la justice transitionnelle 

Le processus amorcé en 2013, après la promulgation d’une loi et la mise en place d’une instance dédiée à son organisation et à son bon déroulement, est au point mort. 

L'OLJ / Lilia BLAISE, de Tunis, le 02 novembre 2025 à 00h00

Le tribunal de Tunis, dans la capitale tunisienne. Fethi Belaid/Archives AFP

Dans la salle 1 du tribunal de Tunis, Elmy Khadri ne cache pas son impatience. Cet ancien prisonnier d’opinion dans les années 1990 espère que cette journée sera celle d’un verdict. La juge énumère les noms sur les dossiers, vérifie les présents, mais reporte une fois de plus l’audience. Ça n’aura pas duré une heure pour renvoyer une dizaine d’affaires. Adel Ayachi, victime d’une affaire de spoliation de bien sous Zine el-Abidine Ben Ali, exprime son mécontentement. « Pourquoi vous reportez ? Il y a tout pour faire un jugement dans mon dossier », dit-il à la juge qui lui répond : « Ce n’est pas de mon ressort, désolée. » Son cas fait partie des centaines d’autres jugés dans le cadre du processus de justice transitionnelle amorcé en 2013 par Tunis pour faire la lumière sur les violations et atteintes aux droits de l’homme commises entre...
