Berry à l'heure du choix : lâcher les armes ou risquer le perchoir ?

Le siège vide de Nabih Berry, au Parlement, lors de la séance avortée du 28 octobre 2025. Mohammad Yassine/L'OLJ
Depuis 1992, le Liban a eu 10 Premiers ministres, 5 présidents de la République... et Nabih Berry. Reconduit à la tête du législatif après chaque élection, sans même un semblant de compétition, le président du Parlement semble indéboulonnable. Mais à l'approche des élections législatives de mai 2026, le chef du mouvement Amal semble, pour la première fois, fragilisé. D'autant que le camp anti-Hezbollah (et, potentiellement, la communauté internationale) réfléchit sérieusement à la possibilité de briser le monopole du tandem chiite sur les 27 députés de sa communauté. Une brèche qui, si elle se concrétisait, permettrait à un candidat autre que M. Berry de prétendre au perchoir. À moins que ce dernier ne saisisse la main tendue et ne devienne un allié – tacite mais utile – de la cause du monopole des armes aux mains de l'État.C'est dans ce...
