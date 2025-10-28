Drone israélien abattu par la Finul : une première provoquée par l’« accumulation d’attaques » de la part d’Israël

Pour la première fois depuis le début de la guerre, la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a abattu un drone israélien au Liban-Sud. L’incident s’est produit dimanche après-midi à proximité de Kfar Kila (caza de Marjeyoun), comme l’a confirmé la troupe onusienne dans un communiqué le soir même. Après qu’un drone israélien a survolé « de manière agressive » une patrouille qui circulait aux abords du village frontalier, « les Casques bleus ont pris les contre-mesures défensives nécessaires pour neutraliser le drone », indique le texte. « Il s’agit bien de la première fois que les soldats de la Finul abattent un drone israélien », a confirmé à L’Orient-Le Jour un des porte-parole de la troupe, Tilak Pokharel.Selon lui, le dernier incident en date pouvant s’apparenter à ce qui est...

La région est sous haute tension... Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement ! Je me connecte