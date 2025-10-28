Drone israélien abattu par la Finul : une première provoquée par l’« accumulation d’attaques » de la part d’Israël
Outre le caractère inédit de ce tir, un changement de ton significatif transparaît dans la communication de la force onusienne peu habituée à désigner expressément les responsables des agressions visant ses troupes.
Un soldat français, membre de l’unité de la Force Commander Reserve (FCR) de la Finul, portant un fusil de type un Nerod RF, muni d’un brouilleur antidrone, lors d’une patrouille au Liban-Sud en octobre 2025. Photo issue du compte X des Forces armées françaises
Pour la première fois depuis le début de la guerre, la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a abattu un drone israélien au Liban-Sud. L’incident s’est produit dimanche après-midi à proximité de Kfar Kila (caza de Marjeyoun), comme l’a confirmé la troupe onusienne dans un communiqué le soir même. Après qu’un drone israélien a survolé « de manière agressive » une patrouille qui circulait aux abords du village frontalier, « les Casques bleus ont pris les contre-mesures défensives nécessaires pour neutraliser le drone », indique le texte. « Il s’agit bien de la première fois que les soldats de la Finul abattent un drone israélien », a confirmé à L’Orient-Le Jour un des porte-parole de la troupe, Tilak Pokharel.Selon lui, le dernier incident en date pouvant s’apparenter à ce qui est survenu à Kfar Kila remonte au 17 octobre...
Pour la première fois depuis le début de la guerre, la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a abattu un drone israélien au Liban-Sud. L’incident s’est produit dimanche après-midi à proximité de Kfar Kila (caza de Marjeyoun), comme l’a confirmé la troupe onusienne dans un communiqué le soir même. Après qu’un drone israélien a survolé « de manière agressive » une patrouille qui circulait aux abords du village frontalier, « les Casques bleus ont pris les contre-mesures défensives nécessaires pour neutraliser le drone », indique le texte. « Il s’agit bien de la première fois que les soldats de la Finul abattent un drone israélien », a confirmé à L’Orient-Le Jour un des porte-parole de la troupe, Tilak Pokharel.Selon lui, le dernier incident en date pouvant s’apparenter à ce qui est...
La région est sous haute tension...
Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement !
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.