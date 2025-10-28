Meurtre d'Élio Abou Hanna : quatre suspects remis par les forces palestiniennes à l’armée libanaise

Les Forces palestiniennes de sécurité nationale ont remis mardi à l’armée libanaise quatre personnes recherchées dans l'affaire de l’assassinat du jeune Libanais de 24 ans, Élio Abou Hanna, tué dans le camp de Chatila dans la nuit de samedi à dimanche, par des tirs de miliciens palestiniens.

Le chef du département des relations publiques et des médias des Forces palestiniennes de sécurité nationale, Abdel Hadi el-Assadi, a indiqué à L'Orient-Le Jour qu’aux alentours de 14 heures mardi, les forces palestiniennes ont remis quatre individus recherchés en lien avec ce meurtre aux services de renseignement de l’armée libanaise.

Élio Abou Hanna a été tué par balles samedi soir par une patrouille palestinienne armée dans la partie-est du camp de Chatila, après avoir accidentellement pénétré dans la zone alors qu’il rentrait chez lui d'une soirée dans le quartier Badaro à Beyrouth. Grièvement blessé, il a été transporté dans un hôpital de la banlieue sud de la capitale, où il a succombé à ses blessures. Ce meurtre, lu sous le prisme de celui d'un jeune chrétien tué par des miliciens palestiniens, a réveillé les vieux démons de la guerre de 1975-1990 et suscité une vague d’indignation au Liban.

La remise des armes

L'ambassadeur de l'Autorité palestinienne (AP) au Liban, Mohammad el-Assaad, a salué pour sa part « l’initiative prise par les Forces palestiniennes de sécurité nationale », tout en soulignant le « rôle de l’armée libanaise, en coopération et en coordination avec les forces palestiniennes, pour consolider la sécurité et la stabilité à l’intérieur et à l’extérieur des camps », rapporte l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). Il a réitéré « la volonté d’aller de l’avant dans la remise des armes palestiniennes et dans l’affirmation de la souveraineté libanaise sur l’ensemble du territoire national ».

L’incident était survenu alors que les autorités libanaises s’emploient depuis début août, et parallèlement au processus de désarmement du Hezbollah, à désarmer aussi les camps palestiniens. L'Autorité palestinienne, contrairement au Hamas et aux autres factions, s'est montrée coopérative concernant son désarmement. Le Courant patriotique libre (CPL, aouniste) a estimé mardi que la mort du jeune homme « est la preuve que le désarmement des camps palestiniens n’est qu’une tragi-comédie ridicule », tandis que seules quelques saisies d'armes dans les camps ont eu lieu ces derniers mois.