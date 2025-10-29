Vote des expatriés : les portes du Parlement fermées devant Berry... en attendant le Conseil des ministres

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Après deux séances législatives déjà torpillées sur fond de bras de fer concernant l'amendement de la loi électorale, en prévision des législatives de mai 2026, le débat sur le vote des émigrés a de nouveau fait passer à la trappe la séance plénière de la Chambre prévue mardi, le quorum n’ayant pas été atteint pour permettre l’examen des lois inscrites à l’ordre du jour. Un revers inattendu infligé à Nabih Berry, alors que tout indiquait que le président du Parlement parviendrait, cette fois, à réunir le quorum. Le blocage se poursuit donc, à moins que le Conseil des ministres, prévu mercredi pour évoquer la loi électorale, ne puisse faire bouger les choses, mais dans un sens favorable au camp anti-Hezbollah.Au Parlement, la stratégie de boycott de ce camp, menée par les Forces libanaises, a donc finalement porté ses fruits. Seuls 61...

finalement porté ses fruits. Seuls 61...

