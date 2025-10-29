Menu
Politique - Éclairage

Vote des expatriés : les portes du Parlement fermées devant Berry... en attendant le Conseil des ministres

À l'heure où le camp anti-Hezbollah créait la surprise en provoquant un troisième défaut de quorum, le chef du législatif s'entretenait avec le Premier ministre.

Par Yara ABI AKL, le 29 octobre 2025 à 00h00

Vote des expatriés : les portes du Parlement fermées devant Berry... en attendant le Conseil des ministres

Les députés du tandem chiite et leurs alliés au Parlement, le 28 octobre 2025. Photo Mohammad Yassine L'Orient-Le Jour

Après deux séances législatives déjà torpillées sur fond de bras de fer concernant l'amendement de la loi électorale, en prévision des législatives de mai 2026, le débat sur le vote des émigrés a de nouveau fait passer à la trappe la séance plénière de la Chambre prévue mardi, le quorum n’ayant pas été atteint pour permettre l’examen des lois inscrites à l’ordre du jour. Un revers inattendu infligé à Nabih Berry, alors que tout indiquait que le président du Parlement parviendrait, cette fois, à réunir le quorum. Le blocage se poursuit donc, à moins que le Conseil des ministres, prévu mercredi pour évoquer la loi électorale, ne puisse faire bouger les choses, mais dans un sens favorable au camp anti-Hezbollah.Au Parlement, la stratégie de boycott de ce camp, menée par les Forces libanaises, a donc finalement porté ses fruits. Seuls 61...
