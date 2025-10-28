Séisme de magnitude 6,1 dans l'ouest de la Turquie
le 28 octobre 2025 à 08h30
Un homme marche parmi les décombres des bâtiments effondrés à Hatay, le 6 mars 2023, un mois après le violent séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie à l'époque. OZAN KOSE/AFP
Un séisme de magnitude 6,1 est survenu lundi dans la ville de Sindirgi, située dans la province de Balikesir (ouest de la Turquie), a annoncé l'Agence turque de gestion des catastrophes (AFAD). Le séisme, enregistré à 22H48 (19H48 GMT) a été également ressenti dans de nombreuses villes de l'ouest du pays, dont Istanbul et Izmir, selon les autorités qui n'ont pas fait état de victimes.
« Trois bâtiments et un magasin évacués après le précédent séisme se sont effondrés. Il n'y a eu aucune victime », a précisé le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya sur la chaîne privée turque CNN Türk. Une personne avait été tuée et vingt-neuf personnes avaient été blessées lors d'un séisme de la même magnitude survenu en août à Sindirgi. « Notre gendarmerie a terminé la première phase de recherches. Aucune zone effondrée n'a été constatée dans les villages. Il n'y a eu aucun impact négatif sur la vie des habitants », a ajouté le ministre.
La Turquie est traversée par plusieurs failles qui ont causé de nombreux drames par le passé. Le sud-est du pays a subi un violent tremblement de terre en février 2023 qui a fait au moins 53.000 morts et dévasté Antakya, l'ancienne Antioche.
