Séisme de magnitude 6,1 dans l'ouest de la Turquie

Un séisme de magnitude 6,1 est survenu lundi dans la ville de Sindirgi, située dans la province de Balikesir (ouest de la Turquie), a annoncé l'Agence turque de gestion des catastrophes (AFAD). Le séisme, enregistré à 22H48 (19H48 GMT) a été également ressenti dans de nombreuses villes de l'ouest du pays, dont Istanbul et Izmir, selon les autorités qui n'ont pas fait état de victimes.

« Trois bâtiments et un magasin évacués après le précédent séisme se sont effondrés. Il n'y a eu aucune victime », a précisé le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya sur la chaîne privée turque CNN Türk. Une personne avait été tuée et vingt-neuf personnes avaient été blessées lors d'un séisme de la même magnitude survenu en août à Sindirgi. « Notre gendarmerie a terminé la première phase de recherches. Aucune zone effondrée n'a été constatée dans les villages. Il n'y a eu aucun impact négatif sur la vie des habitants », a ajouté le ministre.

La Turquie est traversée par plusieurs failles qui ont causé de nombreux drames par le passé. Le sud-est du pays a subi un violent tremblement de terre en février 2023 qui a fait au moins 53.000 morts et dévasté Antakya, l'ancienne Antioche.