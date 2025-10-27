Israël annonce que la Croix-Rouge lui a remis le corps d'un otage à Gaza

Israël a annoncé lundi soir que la Croix-Rouge avait remis à ses forces dans la bande de Gaza le corps d'un otage, restitué dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas.

"Israël a reçu, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, le cercueil d'un otage mort qui a été remis à l'armée et au Shin Bet (le service de sécurité intérieure, NDLR) à l'intérieur de la bande de Gaza", a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué, ajoutant que le corps allait être transféré en Israël pour y être identifié.

glp/dc/sg/hme

© Agence France-Presse