L'armée israélienne annonce que la Croix-Rouge a reçu un cercueil contenant un otage à Gaza

L'armée israélienne a annoncé lundi soir que la Croix-Rouge avait reçu un cercueil contenant la dépouille d'un otage retenu dans la bande de Gaza, dans le cadre de l'accord de cessez-de-feu prévoyant la restitution de tous les otages vivants et morts.

"Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, le cercueil d'un otage décédé a été remis à sa garde et est en route pour être remis à l'armée israélienne dans la bande de Gaza", a déclaré l'armée.

Une source informée du Hamas a confirmé à l'AFP cette information. Le corps d'un otage israélien "qui a été retrouvé aujourd'hui dans la bande de Gaza a été remis à la Croix-Rouge", a déclaré cette source.

