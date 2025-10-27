Après une fin de semaine et un week-end meurtriers, deux frères tués lundi au sud de Tyr

Après une fin de semaine et un week-end particulièrement meurtriers, deux frères ont été tués lundi après-midi dans une frappe de drone israélienne sur une scierie dans la localité de Biyad, au sud de Tyr, au Liban-Sud, portant à 14 le nombre de morts depuis jeudi dans des raids similaires.

La frappe israélienne « a provoqué la mort de deux frères », a indiqué notre correspondant dans la région, Mountasser Abdallah. Un bilan confirmé par le ministère de la Santé.

L'aviation israélienne a intensifié ses frappes au cours des derniers jours, affirmant viser des membres ou des infrastructures du Hezbollah malgré l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 27 novembre 2024 qui a mis fin à plus de treize mois de guerre entre les deux belligérants. La nuit de dimanche à lundi a en outre été marquée, dans le Sud, par de nouvelles incursions terrestres de l'armée israélienne en territoire libanais. Un engin de chantier de l'armée et plusieurs tanks ont ainsi pénétré sur le site dit « al-Marj », entre Adaïssé et Markaba, dans le caza de Marjeyoun, pour y effectuer des travaux de terrassement, selon notre correspondant. Cinq pelleteuses ont également traversé la Ligne bleue en direction de Wadi Hounine, pour y ériger un muret de terre.

« Aucune menace »

Dans le même temps, l'armée israélienne a accusé lundi la Force intérimaire de l'ONU au Liban (Finul) d'avoir abattu la veille l'un de ses drones de renseignement à Kfar Kila (Marjeyoun), au cours d'une mission « de routine » dans le sud du pays. « Une première enquête suggère que les forces de la Finul stationnées à proximité ont délibérément tiré sur le drone et l'ont abattu », a écrit sur le réseau X le lieutenant Nadav Shoshani, porte-parole de l'armée israélienne, qui affirme qu'une enquête est en cours pour examiner les circonstances de l'incident. Il a également souligné que « l'activité du drone ne représentait aucune menace » pour les soldats de la force onusienne. « À la suite de la destruction du drone, les troupes de l'armée israélienne ont lancé une grenade vers la zone où le drone s'était écrasé. Aucun tir n'a été dirigé contre les forces de la Finul », a-t-il assuré.

Dimanche soir, les Casques bleus avaient affirmé avoir pris des « contre-mesures défensives » contre un drone de l'armée israélienne qui survolait une patrouille de manière agressive. Un porte-parole de la Finul avait confirmé à L'Orient-Le Jour que l'appareil israélien qui s'est écrasé à Kfar Kila a été abattu par les Casques bleus, alors qu'ils patrouillaient dans la zone. La force onusienne a indiqué que cet acte constituait une « contre-mesure » contre l’appareil qui « agissait de façon agressive » à l'encontre des soldats de la paix. Selon les informations de notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah, le bataillon impliqué dans cet incident serait de nationalité française. Une information que la Finul n'a pas souhaité confirmer.

Réagissant à cet incident, la diplomatie française a condamné « les tirs qui ont visé un détachement de la Force intérimaire des Nations unies au Liban » dimanche, rappelant que ces « incidents » faisaient suite à « ceux observés les 1er, 2 et 11 octobre derniers, lorsque l’armée israélienne avait déjà visé des positions de la Finul ». « La France rappelle que la protection des Casques bleus, la sûreté et la sécurité des personnels, des biens et des locaux des Nations unies doivent être assurées, conformément au droit international et à la résolution 1701 du Conseil de Sécurité des Nations unies », a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. « La Finul doit pouvoir pleinement mettre en œuvre son mandat et exercer sa liberté de mouvement », poursuit le texte.