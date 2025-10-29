Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - Éclairage

Avant les législatives, l’Iran cherche à consolider son rôle en Irak

L’enjeu principal pour Téhéran est de réussir à assurer l’unité parmi l’ensemble des factions chiites.

L'OLJ / Par Tatiana KROTOFF, le 29 octobre 2025 à 00h00

Avant les législatives, l’Iran cherche à consolider son rôle en Irak

Esmaïl Qaani est le chef de la branche étrangère du CGRI, la Force al-Qods. Photo par Anonymous/Middle East Images/AFP via Getty Images

C’était une visite discrète. Aucune photo ni déclaration officielle du commandant de la Force iranienne al-Qods, Esmaïl Qaani, n’a filtré de la salle à Bagdad le 25 octobre. Mais en pleine campagne pour les élections législatives irakiennes, dont l’examen se tiendra le 11 novembre prochain, l’enjeu du voyage s’impose : empêcher le Cadre de coordination irakien – groupement de factions chiites pro-iraniennes qui ont permis au gouvernement d’accéder au pouvoir – de se fragmenter. « Il existe une vraie interrogation sur le futur d’al-qaïmi-shiria, la gouvernance chiite au Moyen-Orient », assure Adel Bakawan, directeur de l’Institut européen d’études sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (Eismna). Les rivalités intrachiites sont en effet importantes sur l’échiquier politique irakien, et Téhéran est profondément préoccupé par leurs...
C’était une visite discrète. Aucune photo ni déclaration officielle du commandant de la Force iranienne al-Qods, Esmaïl Qaani, n’a filtré de la salle à Bagdad le 25 octobre. Mais en pleine campagne pour les élections législatives irakiennes, dont l’examen se tiendra le 11 novembre prochain, l’enjeu du voyage s’impose : empêcher le Cadre de coordination irakien – groupement de factions chiites pro-iraniennes qui ont permis au gouvernement d’accéder au pouvoir – de se fragmenter. « Il existe une vraie interrogation sur le futur d’al-qaïmi-shiria, la gouvernance chiite au Moyen-Orient », assure Adel Bakawan, directeur de l’Institut européen d’études sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (Eismna). Les rivalités intrachiites sont en effet importantes sur l’échiquier politique irakien, et Téhéran...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut