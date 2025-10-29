Avant les législatives, l’Iran cherche à consolider son rôle en Irak

C’était une visite discrète. Aucune photo ni déclaration officielle du commandant de la Force iranienne al-Qods, Esmaïl Qaani, n’a filtré de la salle à Bagdad le 25 octobre. Mais en pleine campagne pour les élections législatives irakiennes, dont l’examen se tiendra le 11 novembre prochain, l’enjeu du voyage s’impose : empêcher le Cadre de coordination irakien – groupement de factions chiites pro-iraniennes qui ont permis au gouvernement d’accéder au pouvoir – de se fragmenter. « Il existe une vraie interrogation sur le futur d’al-qaïmi-shiria, la gouvernance chiite au Moyen-Orient », assure Adel Bakawan, directeur de l’Institut européen d’études sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (Eismna). Les rivalités intrachiites sont en effet importantes sur l’échiquier politique irakien, et Téhéran...

