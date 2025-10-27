Menu
Israël lève l'état d'urgence pour les localités près de Gaza


AFP / le 27 octobre 2025 à 14h48

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a levé lundi l'état d'urgence pour la population civile des localités proches de Gaza, qui avait été instauré pendant l'attaque sans précédent du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023.

« J'ai décidé d'adopter la recommandation de l'armée et de lever, pour la première fois depuis le 7 octobre, le régime spécial sur le front intérieur », a affirmé M. Katz, cité par un communiqué de son bureau.

