L'armée russe revendique la prise de trois villages dans le sud-est de l'Ukraine

L'armée russe a revendiqué lundi la prise de trois villages dans le sud-est de l'Ukraine, où ses troupes continuent de grignoter lentement du terrain dans certains secteurs, malgré de lourdes pertes, face à des forces ukrainiennes moins nombreuses. Sur Telegram, le ministère russe de la Défense a affirmé que ses troupes se sont emparées des localités de Novomykolaïvka et Pryvilné dans la région ukrainienne de Zaporijjia (sud), ainsi que de celle de Egorivka dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est). L'AFP n'est pas en mesure de confirmer ces revendications de source indépendante.

Alors que les négociations de paix entre Kiev et Moscou sont au point mort, l'armée russe, mieux équipée et plus nombreuse, poursuit ses attaques sur le front, sans parvenir néanmoins à réaliser de percées majeures. Ces derniers mois, les troupes russes utilisent une tactique consistant à mener de nombreuses attaques avec de très petits groupes de soldats afin de s'infiltrer dans les défenses ukrainiennes en évitant de former de grands groupes d'assaut, particulièrement exposés aux frappes de drones. La priorité du Kremlin reste la prise de la région orientale de Donetsk.

Ces derniers jours, la pression s'est fortement accentuée sur l'agglomération de Pokrovsk-Myrnograd, un bastion de la région de Donetsk que Moscou cherche à prendre depuis des mois. Dimanche, l'Etat-major ukrainien a affirmé que l'armée russe était parvenue à faire entrer environ 200 soldats à Pokrovsk, qui se sont infiltrés en « petits groupes d'infanterie ». Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a, lui, affirmé dimanche soir que les troupes russes avaient concentré « leur principale force de frappe » contre Pokrovsk et que des « combats féroces » avaient lieu dans la ville et ses faubourgs.