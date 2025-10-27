Menu
Dernières Infos - Défense

Deux appareils militaires américains s'écrasent en mer de Chine méridionale


AFP / le 27 octobre 2025 à 08h52

Un avion de combat américain F/A-18 Super Hornet atterrissant à bord du porte-avions USS Harry S. Truman de classe Nimitz de la marine américain. AFP

Un hélicoptère et un chasseur de la marine américaine se sont abîmés en mer de Chine méridionale dimanche lors de deux crashes séparés, ont rapporté les Etats-Unis sans faire mention de victimes. Tout d'abord, un hélicoptère MH-60R Sea Hawk menait « des opérations de routine depuis le porte-avions USS Nimitz » lorsqu'il s'est écrasé en mer de Chine méridionale, selon un communiqué de la Flotte américaine du Pacifique. Les trois personnes présentes à bord de l'appareil ont été secourues, d'après les autorités.

Environ une demi-heure plus tard, un chasseur de combat Boeing F/A-18F Super Hornet s'est lui aussi abîmé en mer de Chine méridionale alors qu'il conduisait, là aussi, des « opérations de routine » depuis le porte-avions USS Nimitz, d'après la marine américaine. Ses deux passagers se sont éjectés puis ont été secourus, de même source. « Toutes les personnes impliquées sont saines et sauves et dans un état stable », a indiqué la marine des Etats-Unis, précisant que les deux crashes faisaient l'objet d'investigations.

Cette perte de deux appareils survient au moment où le président américain Donald Trump est en tournée en Asie, la première de son deuxième mandat. Plus tôt cette année, deux avions militaires américains avaient chuté du porte-avions Harry S. Truman lors de deux accidents en mer Rouge intervenus en une dizaine de jours - l'un lors de l'atterrissage, l'autre lors d'une manœuvre pour le déplacer.

