Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - Repère

Ce que l’on sait des dépouilles mortelles de Palestiniens restituées à Gaza par Israël

Des signes de torture ont été observés parmi les 195 corps rendus par l’État hébreu dans le cadre du cessez-le-feu, ce dernier niant les accusations à son encontre. 

/OLJ / Par Noura DOUKHI, le 27 octobre 2025 à 00h00

Ce que l’on sait des dépouilles mortelles de Palestiniens restituées à Gaza par Israël

Des employés de l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, retirent les dépouilles de Palestiniens non identifiés d'un camion frigorifique après leur restitution par Israël. Bashar Taleb/AFP

Le tollé ne cesse de monter face à l’état des corps de Palestiniens rapatriés dans la bande de Gaza. Depuis le 13 octobre 2025, 195 dépouilles mortelles ont été restituées par l’État hébreu dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu conclu avec le Hamas, 15 corps pour chaque otage mort rendu. Parmi celles-ci, seules une cinquantaine ont été identifiées avec certitude. De nombreuses inconnues entourent cependant les circonstances de la mort de ces quelque 200 Palestiniens. Mais une chose est sûre : nombre d’entre eux ont été torturés. Le service de médecine légale de l’hôpital Nasser a récemment déclaré à propos des dépouilles mortelles rendues que « presque toutes » portaient des marques de torture et que les personnes « ont été exécutées ». Cités par The Guardian, le directeur général du ministère de la Santé à Gaza Mounir al-Bourch et...
Le tollé ne cesse de monter face à l’état des corps de Palestiniens rapatriés dans la bande de Gaza. Depuis le 13 octobre 2025, 195 dépouilles mortelles ont été restituées par l’État hébreu dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu conclu avec le Hamas, 15 corps pour chaque otage mort rendu. Parmi celles-ci, seules une cinquantaine ont été identifiées avec certitude. De nombreuses inconnues entourent cependant les circonstances de la mort de ces quelque 200 Palestiniens. Mais une chose est sûre : nombre d’entre eux ont été torturés. Le service de médecine légale de l’hôpital Nasser a récemment déclaré à propos des dépouilles mortelles rendues que « presque toutes » portaient des marques de torture et que les personnes « ont été exécutées ». Cités par The Guardian, le directeur général du...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut