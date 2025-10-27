Ce que l’on sait des dépouilles mortelles de Palestiniens restituées à Gaza par Israël

Des employés de l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, retirent les dépouilles de Palestiniens non identifiés d'un camion frigorifique après leur restitution par Israël. Bashar Taleb/AFP
Le tollé ne cesse de monter face à l’état des corps de Palestiniens rapatriés dans la bande de Gaza. Depuis le 13 octobre 2025, 195 dépouilles mortelles ont été restituées par l’État hébreu dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu conclu avec le Hamas, 15 corps pour chaque otage mort rendu. Parmi celles-ci, seules une cinquantaine ont été identifiées avec certitude. De nombreuses inconnues entourent cependant les circonstances de la mort de ces quelque 200 Palestiniens. Mais une chose est sûre : nombre d’entre eux ont été torturés. Le service de médecine légale de l’hôpital Nasser a récemment déclaré à propos des dépouilles mortelles rendues que « presque toutes » portaient des marques de torture et que les personnes « ont été exécutées ». Cités par The Guardian, le directeur général du ministère de la Santé à Gaza Mounir al-Bourch et...
Le tollé ne cesse de monter face à l’état des corps de Palestiniens rapatriés dans la bande de Gaza. Depuis le 13 octobre 2025, 195 dépouilles mortelles ont été restituées par l’État hébreu dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu conclu avec le Hamas, 15 corps pour chaque otage mort rendu. Parmi celles-ci, seules une cinquantaine ont été identifiées avec certitude. De nombreuses inconnues entourent cependant les circonstances de la mort de ces quelque 200 Palestiniens. Mais une chose est sûre : nombre d’entre eux ont été torturés. Le service de médecine légale de l’hôpital Nasser a récemment déclaré à propos des dépouilles mortelles rendues que « presque toutes » portaient des marques de torture et que les personnes « ont été exécutées ». Cités par The Guardian, le directeur général du...
Économisez 54% sur votre abonnement !
Restez informés en vous abonnant à notre offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.