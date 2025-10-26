Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Focus

Les élections estudiantines, un avant-goût des législatives ?

Les Forces libanaises ont raflé la mise dans plusieurs universités à dominante chrétienne, à l’heure où le CPL se félicite de percées.

L'OLJ / Par Yara ABI AKL, le 26 octobre 2025 à 19h08

Les élections estudiantines, un avant-goût des législatives ?

Des étudiants de la NDU et la LAU à Meerab, le 13 octobre 2025. Photo fournie par les Forces libanaises

Les élections estudiantines semblent être un miroir de l’humeur populaire sur la scène politique. Dans leur édition 2025, ces élections ont en effet largement débouché sur des scores remarquables enregistrés par le camp anti-Hezbollah, notamment les Forces libanaises. Ce résultat semble s’inscrire dans le prolongement des élections municipales de mai dernier, une échéance qui s’était soldée par d’importantes victoires de ce parti face à son plus grand adversaire chrétien, le Courant patriotique libre. Ce dernier, en perte de vitesse depuis la contestation 2019, a également enregistré de maigres résultats aux élections estudiantines, alors que les indépendants et les partis non traditionnels, tels que le Bloc national, ont effectué des percées significatives.Mais cette tendance suffit-elle pour donner un avant-goût des législatives...
Les élections estudiantines semblent être un miroir de l’humeur populaire sur la scène politique. Dans leur édition 2025, ces élections ont en effet largement débouché sur des scores remarquables enregistrés par le camp anti-Hezbollah, notamment les Forces libanaises. Ce résultat semble s’inscrire dans le prolongement des élections municipales de mai dernier, une échéance qui s’était soldée par d’importantes victoires de ce parti face à son plus grand adversaire chrétien, le Courant patriotique libre. Ce dernier, en perte de vitesse depuis la contestation 2019, a également enregistré de maigres résultats aux élections estudiantines, alors que les indépendants et les partis non traditionnels, tels que le Bloc national, ont effectué des percées significatives.Mais cette tendance suffit-elle pour donner un...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut