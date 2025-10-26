Les élections estudiantines, un avant-goût des législatives ?

Les élections estudiantines semblent être un miroir de l’humeur populaire sur la scène politique. Dans leur édition 2025, ces élections ont en effet largement débouché sur des scores remarquables enregistrés par le camp anti-Hezbollah, notamment les Forces libanaises. Ce résultat semble s’inscrire dans le prolongement des élections municipales de mai dernier, une échéance qui s’était soldée par d’importantes victoires de ce parti face à son plus grand adversaire chrétien, le Courant patriotique libre. Ce dernier, en perte de vitesse depuis la contestation 2019, a également enregistré de maigres résultats aux élections estudiantines, alors que les indépendants et les partis non traditionnels, tels que le Bloc national, ont effectué des percées significatives.Mais cette tendance suffit-elle pour donner un...

