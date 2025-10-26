Deux morts dans des frappes israéliennes au Liban (ministère)

Deux personnes ont été tuées dimanche par des frappes israéliennes au Liban, portant à dix morts le bilan des tirs depuis jeudi malgré le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, a annoncé le ministère libanais de la Santé.

"Une frappe israélienne sur un véhicule a fait un mort à Naqoura", dans le sud du Liban, a indiqué le ministère dans un communiqué avant de faire état d'un autre mort dans une frappe aérienne israélienne dans le district de Baalbek (nord-est).

Samedi, les autorités ont fait état de deux morts dans des frappes israéliennes dans le sud du Liban, qui s'ajoutaient aux deux morts de vendredi et aux quatre de jeudi pour un bilan de dix morts ces derniers jours.

L'armée israélienne avait indiqué samedi avoir tué "un commandant de l'unité antichar" d'al-Radwan, force d'élite du Hezbollah pro-iranien, qu'elle a identifié comme Zayn al-Abidine Houssein Fatouni.

Dans un communiqué publié dimanche, l'armée israélienne a précisé avoir éliminé samedi un second membre de la force Radwan dans le sud du Liban, qu'elle a identifié comme Mohammed Akram Arabiya.

Malgré un cessez-le-feu qui a mis fin en novembre 2024 à la guerre entre Israël et le Hezbollah, l'armée israélienne continue de mener des frappes régulières au Liban, affirmant viser le mouvement islamiste pour éviter, selon elle, qu'il ne reconstruise ses infrastructures détruites.

Israël continue en outre d'occuper cinq points dans le sud du territoire libanais, alors que l'accord de cessez-le-feu en prévoit son retrait.

Le Hezbollah est sorti très affaibli du conflit et les Etats-Unis soumettent le gouvernement libanais à une intense pression pour qu'il livre ses armes à l'armée libanaise, ce qu'il refuse jusqu'à présent.

