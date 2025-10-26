Gaza : un mort dans la frappe israélienne sur Nousseirat, le Jihad islamique dément avoir « planifié une attaque »

Au moins un Palestinien a été tué lors d'une frappe israélienne de drone menée samedi soir à Gaza pour laquelle la troupe avait affirmé avoir visé un membre du Jihad islamique palestinien (JIP), en dépit du cessez-le-feu dans l'enclave négocié sous l'égide des États-Unis.

Cette frappe, qui a visé le camp de réfugiés de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, a également fait quatre blessés, a précisé une source au sein de l’hôpital al-Awda à al-Jazeera.

De son côté, l’armée israélienne a affirmé avoir mené cette attaque contre un membre du Jihad islamique « qui prévoyait de mener une attaque imminente contre les troupes de l'armée israélienne », selon un communiqué du porte-parole arabophone de la troupe, Avichay Adraee.

« Fausses accusations »

En réponse à ces allégations, le groupe palestinien a publié à son tour dimanche un communiqué pour démentir le fait que sa branche armée soit munie de telles intentions, dénonçant de « fausses accusations » et une « calomnie ».

« L'affirmation de l'armée israélienne selon laquelle les cadres des Brigades al-Quds à Nousseirat se préparaient hier à une action imminente est une pure invention et une fabrication par laquelle l'occupation cherche à justifier son agression et sa violation du cessez-le-feu », a déclaré le JIP, tout en appelant les pays médiateurs du cessez-le-feu à « contraindre » Israël à cesser ses attaques contre l'enclave.

Autre déclaration notable du jour, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a annoncé que l'armée israélienne avait reçu l'ordre de commencer à détruire les tunnels situés du côté israélien de la « ligne jaune » à Gaza, la partie de l'enclave palestinienne placée sous son contrôle dans le cadre du cessez-le-feu actuel.

Dans un message publié sur X, M. Katz a indiqué que la destruction des tunnels était la « mission centrale » de l'armée, affirmant que 60 % d'entre eux étaient encore intacts. Il a ajouté que cette décision avait été prise après des discussions avec de hauts responsables américains.

Samedi, le ministère de la Santé de Gaza avait indiqué avoir enregistré 19 décès supplémentaires, dont quatre personnes directement visées par des frappes ou des tirs de l'armée israélienne.

Au total, quelque 93 Palestiniens ont été tués par le feu israélien depuis l'entrée en vigueur de l'accord de trêve, le 11 octobre, auxquels s'ajoutent 324 blessés et 464 corps de personnes précédemment tuées retrouvées sous des décombres.

Cela porte à au moins 68 519 tués et 170 382 blessés le bilan officiel de l'offensive israélienne contre Gaza depuis le 7 octobre 2023.