Adel Zaanoun, chef de l'AFP à Gaza : Ma fille déteste le mot « journaliste », elle l’associe à la mort

De passage à Beyrouth pour la projection du film « Inside Gaza », le journaliste revient pour « L’Orient-Le Jour » sur son vécu et sa couverture de la guerre dévastatrice dans l’enclave.

Par Dany MOUDALLAL, le 24 octobre 2025 à 12h00

Adel Zaanoun, chef du bureau de l'AFP à Gaza, le 23 octobre 2025 à Beyrouth. Photo Mohammad Yassine/L'OLJ

Né à Gaza où il a vécu toute sa vie, Adel Zaanoun dirige le bureau de l’Agence France-Presse (AFP) pour laquelle il couvre l’enclave palestinienne depuis plus de trente ans. Il est l’un des personnages du documentaire Inside Gaza, qui plonge au cœur de la guerre génocidaire d’Israël en suivant pendant sept mois le quotidien des reporters de l’AFP, depuis l’attaque du 7-Octobre jusqu’aux bombardements dévastateurs qui ont suivi. Le journaliste a été évacué de Gaza par son employeur en avril 2024 et réside depuis à Chypre, où il continue de couvrir le conflit. Adel Zaanoun revient pour L’Orient-Le Jour sur sa place en tant que journaliste gazaoui, au cœur du terrain autant que du drame.  En tant que chef du bureau de l’AFP à Gaza, quelles sont vos responsabilités ? Et comment êtes-vous parvenu à exercer ce métier dans des conditions aussi...
