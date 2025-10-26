Le PKK affirme que la Turquie doit prendre des mesures juridiques pour préserver la paix « sans délai »

Le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) a appelé dimanche la Turquie à prendre les mesures juridiques nécessaires à la poursuite du processus de paix et à permettre à l'intégration de ses militants dans la vie politique.

« Les mesures juridiques et politiques voulues par le processus » et les lois « nécessaires à la participation à la vie politique démocratique doivent être mises en place sans délai », a déclaré le PKK, engagé depuis près d'un an dans un processus de désarmement et de paix avec les autorités turques, dans un communiqué publié par l'agence de presse Firat, lors d'une cérémonie dans le nord de l'Irak.