Trump annonce une hausse de 10% des droits de douane sur le Canada

Donald Trump, qui a décidé cette semaine de rompre les relations commerciales avec le Canada en rétorsion à une campagne publicitaire contre les droits de douane américains, a annoncé samedi sur sa plateforme Truth Social leur hausse de 10% à l'encontre d'Ottawa.

"Leur publicité devait être retirée, IMMEDIATEMENT, mais ils l'ont laissée être diffusée hier (vendredi) soir pendant la World Series, en sachant qu'il s'agissait d'une FRAUDE", a lancé le président américain, en référence à cette campagne publicitaire contre les droits de douane, qui a notamment été diffusée à l'occasion du premier match très suivi des finales du championnat nord-américain de base-ball.

"En raison de leur grave déformation des faits, et de leur acte hostile, j'augmente les droits de douane sur le Canada de 10% supplémentaire par rapport à ce qu'il paie actuellement", a ajouté Donald Trump.



