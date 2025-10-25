Les Etats-Unis n'abandonneront pas Taïwan pour signer avec la Chine, promet Rubio

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a réfuté samedi tout abandon de Taïwan par Washington au profit d'un accord commercial avec la Chine, recherché par le président Donald Trump.

M. Trump, qui doit rencontrer jeudi son homologue chinois Xi Jinping en marge d'un sommet en Corée du Sud, a dit espérer trouver un accord avec lui sur "tous les sujets", notamment commerciaux.

"Taïwan a beaucoup de sujets de préoccupation, et à juste titre, en raison de la situation dans laquelle il se trouve", a déclaré M. Rubio à des journalistes dans son avion entre Israël et le Qatar.

"Si ce qui inquiète les gens, c'est que nous obtenions un accord commercial ou un traitement favorable en échange de l'abandon de Taïwan, personne n'envisage cela", a-t-il ajouté.

S'ils ne reconnaissent pas l'indépendance de Taïwan, les Etats-Unis fournissent des armes pour la défense de ce territoire démocratique revendiqué par la Chine.

Donald Trump a envoyé des signaux contradictoires sur son engagement envers Taïwan pendant sa campagne pour la présidentielle de 2024, et a parfois présenté cette puissance technologique comme un concurrent économique.

Il récemment déclaré qu'il ne pensait pas que la Chine avait l'intention d'envahir Taïwan, en partie en raison de ce qu'il a qualifié de bonnes relations avec le président Xi.

