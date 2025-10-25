Menu
Dernières Infos - Diplomatie

Trump rencontre l'émir du Qatar lors d'une escale vers la Malaisie

AFP / le 25 octobre 2025 à 21h05

Le président américain Donald Trump rencontre samedi, à bord de son avion, l'émir et le Premier ministre du Qatar pour des discussions sur le fragile cessez-le-feu dans la bande de Gaza, lors d'une escale dans l'émirat, sur son chemin pour la Malaisie.

Devant les journalistes, Donald Trump a rendu hommage à l'émir, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, et au Premier ministre, Cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, dont le pays a été un médiateur clé pour l'instauration de la trêve en cours entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas sur la base d'un plan présenté par Donald Trump pour mettre fin à deux ans de guerre.

