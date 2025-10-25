Menu
Dernières Infos - Diplomatie

En route pour l'Asie, Trump va rencontrer l'émir du Qatar lors d'une escale


AFP / le 25 octobre 2025 à 16h45

Le président américain Donald Trump. AFP

Le président américain Donald Trump rencontrera samedi, à bord de son avion, l'émir et le Premier ministre du Qatar pour des discussions sur le fragile cessez-le-feu dans la bande de Gaza, lors d'une escale dans l'émirat, a indiqué un responsable de la Maison Blanche.

Le Qatar a été un médiateur clé pour l'instauration de la trêve en cours entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas sur la base d'un plan présenté par Donald Trump pour mettre fin à deux ans de guerre.

L'émir, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, et le Premier ministre, Cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, monteront à bord de l'avion du président américain pour ces discussions lors d'une escale technique au Qatar sur la route de la Malaisie, première étape de la tournée asiatique de Donald Trump, a-t-on précisé.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, en visite en Israël pour tenter de consolider le cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre dans la bande de Gaza, se joindra à ces discussions puis à la tournée de Donald Trump en Asie, selon la même source. 

