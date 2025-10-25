Berry appelle à l'unité nationale alors que le pays entre dans une « phase difficile »

Le chef du Parlement libanais, Nabih Berry, a prévenu que le Liban entrait dans une « phase difficile », soulignant la nécessité que les Libanais soient « unis » pour contrer les manœuvres israéliennes contre la souveraineté du pays et le respect du cessez-le-feu.

« Nous serons confrontés à une phase difficile. Les pressions pourraient s’accroître et prendre des couleurs et formes différentes dans la prochaine phase », a mis en garde M. Berry dans un entretien samedi au quotidien al-Joumhouriya. Il a également averti qu' «Israël, à travers son non-respect du cessez-le-feu, s’est fixé pour objectif de saboter cet accord et de renverser complètement la résolution 1701, soumettant ainsi le Liban et l’obligeant à des règles et mesures qui portent atteinte à sa souveraineté et menacent son unité et sa géographie».

Le chef du Législatif a dans ce cadre souligné l'importance de « la stabilité interne et l'unité des Libanais autour de ce qui sert les intérêts du Liban. Donnez‑moi l’unité des Libanais et je vous donnerai la victoire certaine sur Israël ». Le chef du Parlement a par ailleurs affiché son « attachement au mécanisme adopté au sein du 'mécanisme' (de surveillance du cessez-le-feu) qui inclut toutes les parties, et nous respectons pleinement la résolution 1701 ».

Le nouveau responsable du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu, le général américain Joseph Clearfield, a exprimé jeudi à Beyrouth « l’espoir d’un progrès notable sur l’application du cessez-le-feu et le retrait d’Israël des territoires libanais qu’il occupe ». Malgré le cessez-le-feu instauré en novembre dernier, Israël continue d’attaquer quotidiennement le Liban.

Les législatives ne seront pas reportées « d’un seul jour »

Abordant le dossier des législatives prévues en 2026, Nabih Berry a affirmé que le scrutin se déroulera à temps, rejetant tout report « même d’un seul jour ». « Quiconque souhaite voter parmi les expatriés n’a qu’à venir au Liban et exercer son droit de vote », a-t-il ajouté.

Concernant les objections exprimées par certaines parties pour la tenue des élections sur la base de la loi en vigueur, qui ne prévoit pas le droit pour les expatriés de voter pour l’ensemble du Parlement, il a précisé que « tout le monde était d’accord avec cette loi, et ceux qui s’y opposent aujourd’hui faisaient partie de ses plus fervents partisans lors de son adoption.

La question sensible du vote des expatriés, qui polarise la scène politique depuis plusieurs mois, menace de paralyser le Parlement et fait craindre un report des élections de mai prochain, voire un vote sans la diaspora. Certains partis, dont les Forces libanaises, veulent amender la loi électorale de 2017. D'autres formations, en tête desquelles figure le tandem chiite Amal-Hezbollah, s’y opposent, préférant maintenir tel quel l’article 112, qui prévoit la création d’une circonscription spéciale pour les expatriés, composée de six sièges, qui viendraient s'ajouter aux 128 actuels. Depuis l'adoption de la loi électorale, cette modalité n'a jamais été mise en œuvre et la loi avait été amendée afin de suspendre temporairement l'article 112.