Politique - Focus

Vote des expatriés : Berry confessionnalise le débat pour intimider le gouvernement

Le président de la Chambre voit dans l’appel à modifier la loi électorale une volonté « d’isoler » la communauté chiite.

Par Yara ABI AKL, le 25 octobre 2025 à 00h00

Vote des expatriés : Berry confessionnalise le débat pour intimider le gouvernement

Le président de la Chambre, Nabih Berry, dans l’hémicycle, le 29 septembre 2025. Mohammad Yassine/L’Orient-Le Jour

Dans la bataille pour empêcher toute modification de la loi électorale, Nabih Berry est prêt à jouer toutes les cartes. « Les appels à amender la loi visent à isoler une communauté entière, ce que nous refuserons catégoriquement », a lancé jeudi soir le président du Parlement sur la chaîne MTV. Il réagissait manifestement aux propos tenus peu auparavant par le chef du gouvernement, Nawaf Salam, en Conseil des ministres, sur la possibilité pour celui-ci d’agir sur cette question. M. Berry faisait clairement allusion à la communauté chiite, qui traverse une crise profonde depuis la guerre de l’automne 2024. Le chef du législatif qui, contrairement à la volonté de la majorité parlementaire, souhaite maintenir la loi qui limite la représentation de la diaspora à six sièges a donc choisi de donner une coloration confessionnelle à ce dossier,...
Les représentants de cette communauté me rappellent de plus en plus mon neveu de 5 ans qui fait un caprice / une bouderie quand nous lui refusons un jouet.

Ashjian Andreas

14 h 24, le 25 octobre 2025

  • Les représentants de cette communauté me rappellent de plus en plus mon neveu de 5 ans qui fait un caprice / une bouderie quand nous lui refusons un jouet.

    Ashjian Andreas

    14 h 24, le 25 octobre 2025

  • Vous voulez notre pognon et pour cela nous sommes des anges mais pour le vote nous sommes des parias! Pas de soucis à partir de maintenant plus personne n’enverra un centime!

    PROFIL BAS

    13 h 57, le 25 octobre 2025

  • D’autant plus que tout le monde sait que les expatriés chiites ne vont pas voter depuis leur lieu de résidence pour les candidats d’Amal et du Hezbollah. Dit-il Mais pour quels raisons ne votent-il pas ?

    TrucMuche

    11 h 29, le 25 octobre 2025

  • Qu’il dégage ce dinosaure, tout le malheur du Liban c’est lui …

    Ziad

    11 h 12, le 25 octobre 2025

  • Ce chef de milice et porte parole iranien du tandem diabolique ARME et qui intimide et menace sans cesse les autres communautes a depasse les bornes de la tolerance. Chef du legislatif, Maitre Chanteur et Chef de Milice ? Que la justice s,en occupe dans l,immediat.

    La Libre Expression. La Patrie en peril.

    11 h 06, le 25 octobre 2025

  • A cours d'arguments et voyant que son système dictatorial quand à son interprétation fantaisiste de la constitution qui change au grès de ses besoins et de ceux de son grand frère jaune entrain de vaciller , il ne lui reste que l'arme des mesquins ...

    Zeidan

    10 h 42, le 25 octobre 2025

  • Ces politiciens véreux qui se sont appropriés la représentation de la communauté se voient dénigrés par leurs ex partisans qui ont enfin compris leur but de les sacrifier sur l’autel des mollahs et veulent les forcer à voter pour eux avec une loi anti démocratique,que seul Berry maîtrise à merveille, tout en leur assurant que c’est dans le but de sauver leur dignité alors leurs vies ne représentent rien pour lui et pour ses alliés. Ils les font massacrer et les ont délogés et ruinés pendant que eux font fructifier leurs fortunes mal acquises. Nos compatriotes ne sont pas dupes et Berry le sait

    Sissi zayyat

    10 h 22, le 25 octobre 2025

  • mais oui mais oui.... leurs slogans devenus leurs seules armes a ce duo nfernal, Slogan 1er: liberer chebaa etc= Tombe aux oubliettes apres le 8 oct 023 Slogan 23 : liberer la palestine, prier a jerusalem etc.. Tombe aux oubliettes surtout apres que le hamas lui-meme aura jette les armes . Slogan 3e : LA COMMUNAUTE CHIITE ds son ensemble est menacee... SLOGAN LE + PUISSANT AU VU DE L'IGNORANCE DES PRO DUO INFERNAL, SURTOUT CEUX /CELLES ENDOCTRINEES DES L'AGE TENDRE.

    L’acidulé

    10 h 01, le 25 octobre 2025

  • Le Chant du Cygne......

    Tabet Karim

    09 h 16, le 25 octobre 2025

  • Le tandem Amal / Hezb occupe la totalite des 27 sieges de la communaute Chiite au parlement. Et Berri a le culot de dire qu'on veut l'isoler ? Il y a une loi au Liban qui punit ceux qui appelent a la dissension confessionnelle. Il est temps de rabattre le caquet de ce triste personnage dont l'histoire retiendra qu'il est le "pere" de l'establishment de la corruption dans ce malheureux pays.

    Michel Trad

    09 h 06, le 25 octobre 2025

  • Ce n'est pas l'amendement à la loi électorale qui isolera la communauté chiite, si tant est qu'elle se sente intégrée , mais bien cette obstination de la part des dirigeants à vouloir garder les armes et à chercher, par tous les moyens, à se réarmer, peine perdue, israel par ses moyens de surveillance, notamment au sein meme de cette communauté, les en empeche , ce n'est pas par pur plaisir que l'état hébreu, financé par les américains, continue de mener ces missions au sud Liban, mais bien pour exterminer le hezb.

    C…

    08 h 08, le 25 octobre 2025

  • « En jouant la carte confessionnelle, Nabih Berry veut interdire au Conseil des ministres de saisir le Parlement en présentant une telle éventualité comme une atteinte à une communauté » C’est précisément ce que Nabih Berry veut interdire que Nawaf Salam devrait faire. Ça sera plus difficile de le faire après le 5 décembre date limite pour le désarmement du Hezbollah au sud du Litani, avec 99% de chances qu’on ait un non-désarmement et donc une importante intensification des frappes israéliennes. Le peuple aura moins envie de se mobiliser pour cette cause et le Estez jouera à fond cette carte.

    MAKE LEBANON GREAT AGAIN

    07 h 19, le 25 octobre 2025

  • L’immortel berry insiste pour limiter la liberté de la diaspora. Par laxisme des députés, il a pris l’habitude de trancher seul, à son avantage et à celui de son petit frère taré tous les litiges. La majorité de l’Assemblée a voté pour la Loi actuelle, cette majorité peut donc naturellement la modifier , le berry le sait très bien. Pourquoi seulement dans ce cas l’en empêcher ? Le rôle du Président Aoun est aussi de préserver les droits élémentaires de tous les Libanais, qu’ils soient sur le sol ou pas. Il devrait peut-être dire clairement son avis. Le juge Salam a déjà dit le sien !

    Goraieb Nada

    06 h 52, le 25 octobre 2025

  • Comme un vent de panique

    Zampano

    05 h 12, le 25 octobre 2025

  • La communaute Chiite est infiltree dans touts les branches du gouvernement. Je ne vois pas comment marginaliser cette communaute est possible. C'est plutot le reste des communautes qui est marginalise a ce point.

    hrychsted

    02 h 46, le 25 octobre 2025

  • C'est la seule carte qui lui reste. Un signe de faiblesse.

    Moi

    00 h 48, le 25 octobre 2025

