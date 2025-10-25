Vote des expatriés : Berry confessionnalise le débat pour intimider le gouvernement

Le président de la Chambre, Nabih Berry, dans l’hémicycle, le 29 septembre 2025. Mohammad Yassine/L’Orient-Le Jour
Dans la bataille pour empêcher toute modification de la loi électorale, Nabih Berry est prêt à jouer toutes les cartes. « Les appels à amender la loi visent à isoler une communauté entière, ce que nous refuserons catégoriquement », a lancé jeudi soir le président du Parlement sur la chaîne MTV. Il réagissait manifestement aux propos tenus peu auparavant par le chef du gouvernement, Nawaf Salam, en Conseil des ministres, sur la possibilité pour celui-ci d’agir sur cette question. M. Berry faisait clairement allusion à la communauté chiite, qui traverse une crise profonde depuis la guerre de l’automne 2024. Le chef du législatif qui, contrairement à la volonté de la majorité parlementaire, souhaite maintenir la loi qui limite la représentation de la diaspora à six sièges a donc choisi de donner une coloration confessionnelle à ce dossier,...
Dans la bataille pour empêcher toute modification de la loi électorale, Nabih Berry est prêt à jouer toutes les cartes. « Les appels à amender la loi visent à isoler une communauté entière, ce que nous refuserons catégoriquement », a lancé jeudi soir le président du Parlement sur la chaîne MTV. Il réagissait manifestement aux propos tenus peu auparavant par le chef du gouvernement, Nawaf Salam, en Conseil des ministres, sur la possibilité pour celui-ci d’agir sur cette question. M. Berry faisait clairement allusion à la communauté chiite, qui traverse une crise profonde depuis la guerre de l’automne 2024. Le chef du législatif qui, contrairement à la volonté de la majorité parlementaire, souhaite maintenir la loi qui limite la représentation de la diaspora à six sièges a donc choisi de donner une coloration...
Économisez 54% sur votre abonnement !
Restez informés en vous abonnant à notre offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.
Les représentants de cette communauté me rappellent de plus en plus mon neveu de 5 ans qui fait un caprice / une bouderie quand nous lui refusons un jouet.
14 h 24, le 25 octobre 2025