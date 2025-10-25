Menu
Dernières Infos - Diplomatie

Les discussions commerciales entre Chine et Etats-Unis « très constructives », selon un porte-parole américain


AFP / le 25 octobre 2025 à 13h29

Un drapeau américain. AFP

Les discussions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, entamées samedi à Kuala Lumpur dans l'espoir de trouver une issue à la guerre des droits de douane entre les deux premières économies mondiales, sont « très constructives », a affirmé un porte-parole du Trésor américain.

« Les discussions de ce jour se sont achevées. Elles ont été très constructives et nous attendons qu'elles reprennent dans la matinée » de dimanche, a indiqué ce porte-parole à l'AFP. 

La Malaisie accueille le sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) à partir de dimanche à Kuala Lumpur, en présence de Donald Trump qui doit rencontrer jeudi son homologue chinois Xi Jinping dans le cadre d'une tournée régionale.

