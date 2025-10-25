Menu
Dernières Infos - Diplomatie

Donald Trump prévoit de rencontrer Lula lors de sa tournée en Asie


AFP / le 25 octobre 2025 à 07h37

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il prévoyait de rencontrer son homologue brésilien Luiz Inácio Lula da Silva lors d'un sommet en Malaisie ce week-end, alors que les deux dirigeants cherchent à rétablir leurs relations.

"Je pense que nous allons nous rencontrer, oui", a déclaré M. Trump aux journalistes à bord de l'avion présidentiel Air Force One. Lorsqu'ils lui ont demandé s'il était disposé à réduire les droits de douane imposés au Brésil, M. Trump a ajouté: "Dans les bonnes conditions."

