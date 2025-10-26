Les contours du centre de surveillance du cessez-le-feu à Gaza se précisent 

Alors que le cessez-le-feu à Gaza a déjà subi quelques soubresauts, Israël ayant repris ses bombardements sur l’enclave de manière sporadique, une question s’impose pour les phases ultérieures du plan de Donald Trump : quelle autorité vérifiera les potentielles violations de l’accord de paix, d’un côté comme de l’autre, et avec quels moyens pour éviter une reprise du conflit ? Dans la proposition de Washington, un organe de surveillance est vaguement évoqué pour la démilitarisation de Gaza « sous la supervision de contrôleurs indépendants ». Alors que la phase 2 du plan s’organise, ses contours se précisent. Force internationaleD’abord, le mécanisme de surveillance sera sous supervision américaine. Un contingent américain de 200 soldats dirigé par l’amiral Brad Cooper du commandement central...

