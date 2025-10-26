Les contours du centre de surveillance du cessez-le-feu à Gaza se précisent
Un comité de coordination civilo-militaire installé en Israël devra servir à organiser l’assistance humanitaire et contrôler l’exécution de l’accord de paix.
L'OLJ / Par Clara HAGE,
le 26 octobre 2025 à 15h19
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio (au centre) s'entretient avec des militaires américains lors de sa visite au Centre de coordination civilo-militaire dans le sud d'Israël, le 24 octobre 2025. Fadel Senna/POOL/AFP
Alors que le cessez-le-feu à Gaza a déjà subi quelques soubresauts, Israël ayant repris ses bombardements sur l’enclave de manière sporadique, une question s’impose pour les phases ultérieures du plan de Donald Trump : quelle autorité vérifiera les potentielles violations de l’accord de paix, d’un côté comme de l’autre, et avec quels moyens pour éviter une reprise du conflit ? Dans la proposition de Washington, un organe de surveillance est vaguement évoqué pour la démilitarisation de Gaza « sous la supervision de contrôleurs indépendants ». Alors que la phase 2 du plan s’organise, ses contours se précisent. Force internationaleD’abord, le mécanisme de surveillance sera sous supervision américaine. Un contingent américain de 200 soldats dirigé par l’amiral Brad Cooper du commandement central américain (Centcom) a été envoyé en Israël...
Alors que le cessez-le-feu à Gaza a déjà subi quelques soubresauts, Israël ayant repris ses bombardements sur l’enclave de manière sporadique, une question s’impose pour les phases ultérieures du plan de Donald Trump : quelle autorité vérifiera les potentielles violations de l’accord de paix, d’un côté comme de l’autre, et avec quels moyens pour éviter une reprise du conflit ? Dans la proposition de Washington, un organe de surveillance est vaguement évoqué pour la démilitarisation de Gaza « sous la supervision de contrôleurs indépendants ». Alors que la phase 2 du plan s’organise, ses contours se précisent. Force internationaleD’abord, le mécanisme de surveillance sera sous supervision américaine. Un contingent américain de 200 soldats dirigé par l’amiral Brad Cooper du commandement central...
Économisez 54% sur votre abonnement !
Restez informés en vous abonnant à notre offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.
Israel est un Etat terroriste, ou la justice n est plus independante ou la xenophobie, la colonisation et la haine des musulmans est une politique soutenue par la plupart des israeliens et de leurs dirigeants. Une deradicalisation devrait etre menee pour que la paix ait une chance de s imposer
17 h 41, le 26 octobre 2025