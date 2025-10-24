Fraude à l'Université libanaise : deux employés entendus, et un étudiant arrêté

Dans le cadre de l’enquête sur l’affaire de fraude qui secoue la faculté de droit de l’Université libanaise (UL) depuis début octobre, deux employés haut placés de l’UL ont été placés en garde à vue, le temps que l’enquête se poursuive, tandis qu’un étudiant directement impliqué a été arrêté, a appris L’Orient-Le Jour vendredi de source proche du dossier.

L'enquête a été lancée par le service de la Sécurité de l'État sur instruction du parquet d’appel du Mont-Liban, après la suspicion, provenant d'abord de l’ambassade du Koweït, que des étudiants auraient obtenu des notes supérieures à leurs mérites à la deuxième session d’examens de l'année universitaire 2024-2025.

Dans un communiqué publié vendredi, la Sécurité de l’État évoque des « remplacements de copies d’examens, falsification de signatures de professeurs et modification des notes, soit directement sur les copies, soit via le système électronique de saisie des notes ».

Elle précise que « les preuves ont été présentées aux professeurs et aux employés concernés, qui ont confirmé l’existence de ces manipulations, affectant un grand nombre d’étudiants libanais et étrangers ». Toujours selon le communiqué, « les employés M.M. et T.B. ont été entendus et ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés, tandis que l’étudiant libanais M.H. a été arrêté pour sa participation au délit ».

Les employés placés en garde à vue sont le directeur de la faculté concernée (section 1), Mojtaba Mortada, ainsi que le secrétaire général de la faculté de droit de Hadath, Tarek Zakaria Bakri, qui avaient été suspendus par l'UL le temps de l'enquête. L'élève arrêté, quant à lui, est accusé d'avoir manipulé les copies d'examen, contribuant ainsi à la fraude.

« Les personnes arrêtées, ainsi que les objets saisis, ont été déférés devant le parquet compétent pour les suites judiciaires nécessaires » conclut la Sécurité de l'État.