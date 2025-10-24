Liban: un mort dans une nouvelle frappe israélienne contre le Hezbollah

Un homme a été tué vendredi dans le sud du Liban lors d'une nouvelle frappe de l'armée israélienne, selon un média officiel, l'armée affirmant avoir "éliminé" un responsable logistique du Hezbollah.

Cette frappe intervient au lendemain d'une série de raids sur le sud et l'est du Liban visant, selon Israël, le mouvement pro-iranien, qui ont fait quatre morts dont une femme.

Selon l'Agence nationale d'information (ANI, officielle), "un drone israélien a visé un homme au volant de sa voiture" sur la route du village de Toul, le tuant sur le coup.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a affirmé avoir "éliminé Abbas Karky, responsable de la logistique pour le front sud du Hezbollah".

"Au cours des derniers mois, Karky a dirigé les efforts visant à reconstruire les capacités de combat et les infrastructures du parti islamiste dans le sud", a ajouté l'armée israélienne.

Elle a indiqué que ses activités constituaient "une violation" de l'accord de cessez-le-feu ayant mis fin à la guerre entre Israël et le Hezbollah en novembre 2024, en vertu duquel le groupe doit démanteler toute infrastructure dans le sud du Liban.

Malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne continue de mener des frappes régulières au Liban.

Jeudi, elle a affirmé avoir visé "un camp d'entraînement" du Hezbollah et "un site de production de missiles de précision" dans l'est du pays, ainsi qu'un entrepôt d'armes dans le secteur de Nabatiyé.

Le Hezbollah est sorti très affaibli du conflit et les Etats-Unis exercent une intense pression sur le gouvernement libanais pour qu'il livre ses armes à l'armée nationale, ce qu'il refuse jusqu'à présent.

