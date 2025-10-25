Gaza sous tutelle de Trump : l’heure de vérité pour Netanyahu

Il est rare de voir autant de responsables américains se succéder en Israël. Cette attention soutenue n’est pas nécessairement une bonne nouvelle pour Benjamin Netanyahu, qui déclarait avant sa rencontre avec J.D. Vance : « Nous ne sommes pas un protectorat des États-Unis. C’est Israël qui décidera de sa sécurité. » Gaza est devenu le problème de Donald Trump, dont la crédibilité en tant que pacificateur est désormais en jeu. L’approche prétendument impartiale de la Maison-Blanche et la microgestion américaine de Gaza soulèvent des doutes à Tel-Aviv. Les responsables américains profitent de l’élan pour mobiliser rapidement les ressources nécessaires au lancement d’une vaste opération visant à mettre en œuvre le plan de paix pour Gaza qui repose sur trois piliers principaux : le Conseil de paix, le...

Économisez 54% sur votre abonnement ! Restez informés en vous abonnant à notre offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ . Je me connecte