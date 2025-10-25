Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - Éclairage

Gaza sous tutelle de Trump : l’heure de vérité pour Netanyahu

Avec ce degré d’implication, Washington s’insère au cœur du dispositif décisionnel israélien.

Par Joe Macaron, le 25 octobre 2025 à 00h00

Gaza sous tutelle de Trump : l’heure de vérité pour Netanyahu

Cette vue aérienne montre des personnes sur une plage près d’une installation représentant le président américain Donald Trump à Tel-Aviv, le 24 octobre 2025. AFP ou concédants de licence Tel-Aviv (AFP)

Il est rare de voir autant de responsables américains se succéder en Israël. Cette attention soutenue n’est pas nécessairement une bonne nouvelle pour Benjamin Netanyahu, qui déclarait avant sa rencontre avec J.D. Vance : « Nous ne sommes pas un protectorat des États-Unis. C’est Israël qui décidera de sa sécurité. » Gaza est devenu le problème de Donald Trump, dont la crédibilité en tant que pacificateur est désormais en jeu. L’approche prétendument impartiale de la Maison-Blanche et la microgestion américaine de Gaza soulèvent des doutes à Tel-Aviv. Les responsables américains profitent de l’élan pour mobiliser rapidement les ressources nécessaires au lancement d’une vaste opération visant à mettre en œuvre le plan de paix pour Gaza qui repose sur trois piliers principaux : le Conseil de paix, le centre de coordination civilo-militaire...
Il est rare de voir autant de responsables américains se succéder en Israël. Cette attention soutenue n’est pas nécessairement une bonne nouvelle pour Benjamin Netanyahu, qui déclarait avant sa rencontre avec J.D. Vance : « Nous ne sommes pas un protectorat des États-Unis. C’est Israël qui décidera de sa sécurité. » Gaza est devenu le problème de Donald Trump, dont la crédibilité en tant que pacificateur est désormais en jeu. L’approche prétendument impartiale de la Maison-Blanche et la microgestion américaine de Gaza soulèvent des doutes à Tel-Aviv. Les responsables américains profitent de l’élan pour mobiliser rapidement les ressources nécessaires au lancement d’une vaste opération visant à mettre en œuvre le plan de paix pour Gaza qui repose sur trois piliers principaux : le Conseil de paix, le...
commentaires (1)

au vu des dissensions probables et naturelles au sein du hamas, l'approche des israeliens est + "intelligente", le pas a pas plutot que celle de trump. eviter des surprises auxquelles ont habitués les iraniens est de rigueur

L’acidulé

09 h 49, le 25 octobre 2025

Commenter Tous les commentaires
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (1)

  • au vu des dissensions probables et naturelles au sein du hamas, l'approche des israeliens est + "intelligente", le pas a pas plutot que celle de trump. eviter des surprises auxquelles ont habitués les iraniens est de rigueur

    L’acidulé

    09 h 49, le 25 octobre 2025

Retour en haut