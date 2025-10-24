Deux personnes de la famille Jaafar blessées aux jambes par des tirs près d'al-Qasr
L'OLJ /
le 24 octobre 2025 à 16h31
Des bonbonnes de gaz et un véhicule calcinés, le 20 mars 2025, trois jours après des affrontements entre clans libanais et forces syriennes dans le village libanais de Qasr, près de Hoch el-Sayed Ali, dans le Hermel. Photo Emmanuel Haddad/L'Orient-Le Jour.
Deux jeunes de la famille Jaafar ont été blessés par balles, au niveau des jambes, vendredi alors qu’ils se trouvaient dans les environs de la localité d’el-Qasr, dans la région de Hermel (Békaa-Nord), au niveau de la frontière libano-syrienne, rapporte notre correspondante dans la région, Sarah Abdallah. Ils ont été transportés dans un hôpital du territoire libanais.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’incident et identifier les auteurs des tirs. L'armée libanaise a déployé des renforts sur les lieux, précise notre correspondante.
Deux jeunes Libanais avaient été enlevés il y a dix jours dans la même région, théâtre d'affrontements réguliers depuis la chute du régime Assad à Damas en décembre 2024, avant d'être remis quelques heures plus tard par les nouvelles forces de sécurité syriennes. Les tensions dans cette zone sont dues au tracé frontalier non délimité avec la Syrie et à la perte d'influence du Hezbollah et des clans chiites qui relèvent de la localité, jusque dans la région syrienne de Qoussair, au profit de la nouvelle coalition islamiste sunnite au pouvoir en Syrie. Les Jaafar sont une des principales familles chiites habitant cette région, côté libanais.
Deux jeunes de la famille Jaafar ont été blessés par balles, au niveau des jambes, vendredi alors qu’ils se trouvaient dans les environs de la localité d’el-Qasr, dans la région de Hermel (Békaa-Nord), au niveau de la frontière libano-syrienne, rapporte notre correspondante dans la région, Sarah Abdallah. Ils ont été transportés dans un hôpital du territoire libanais.Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’incident et identifier les auteurs des tirs. L'armée libanaise a déployé des renforts sur les lieux, précise notre correspondante. Lire aussi Pourquoi la frontière entre le Liban et la Syrie est imprécise Deux jeunes Libanais avaient été enlevés il y a dix jours dans la même région, théâtre d'affrontements réguliers depuis la chute du régime Assad à Damas en...
Économisez 54% sur votre abonnement !
Restez informés en vous abonnant à notre offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.