Deux personnes de la famille Jaafar blessées aux jambes par des tirs près d'al-Qasr

Deux jeunes de la famille Jaafar ont été blessés par balles, au niveau des jambes, vendredi alors qu’ils se trouvaient dans les environs de la localité d’el-Qasr, dans la région de Hermel (Békaa-Nord), au niveau de la frontière libano-syrienne, rapporte notre correspondante dans la région, Sarah Abdallah. Ils ont été transportés dans un hôpital du territoire libanais.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’incident et identifier les auteurs des tirs. L'armée libanaise a déployé des renforts sur les lieux, précise notre correspondante.

Deux jeunes Libanais avaient été enlevés il y a dix jours dans la même région, théâtre d'affrontements réguliers depuis la chute du régime Assad à Damas en décembre 2024, avant d'être remis quelques heures plus tard par les nouvelles forces de sécurité syriennes. Les tensions dans cette zone sont dues au tracé frontalier non délimité avec la Syrie et à la perte d'influence du Hezbollah et des clans chiites qui relèvent de la localité, jusque dans la région syrienne de Qoussair, au profit de la nouvelle coalition islamiste sunnite au pouvoir en Syrie. Les Jaafar sont une des principales familles chiites habitant cette région, côté libanais.