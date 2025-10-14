Deux adolescents libanais enlevés à la frontière libano-syrienne

Des tensions ont éclaté mardi soir à la frontière libano-syrienne, dans la région de Hermel (Békaa-Nord), après l’enlèvement de deux adolescents libanais alors qu’ils se trouvaient à l’intérieur du territoire libanais, rapporte notre correspondant dans la Békaa, Sarah Abdallah.

Les deux jeunes hommes circulaient à moto au niveau du village de Hoch el-Sayed Ali, une localité à cheval entre le Liban et la Syrie, située en partie dans la région libanaise de Hermel, lorsqu’ils ont été enlevés par une patrouille des nouvelles forces de sécurité syriennes (anciennement Hay’at Tahrir el-Cham). Les adolescents ont été identifiés comme étant Hussein Adi Kataya et Moujtaba Ali Zeaïter. Leur sort restait inconnu en soirée mais selon notre correspondante, l'armée libanaise mène des contacts avec le côté syrien.

Ce n’est pas la première fois que des incidents graves ont lieu à la frontière. Le dernier en date remonte au mois d'août, lorsqu'un habitant du village de Hoch el-Sayed Ali, a été tué par des assaillants alors qu'il se trouvait chez lui. Cette localité est régulièrement le théâtre de tensions depuis la chute du régime de Bachar el-Assad en décembre 2024, sur fond de tracé frontalier non délimité avec la Syrie et de perte d'influence du Hezbollah et des clans chiites qui relèvent de la localité, et jusque dans la région syrienne de Qoussair, au profit de la coalition islamiste sunnite au pouvoir en Syrie.