Un territoire enfoui sous les gravats à reconstruire : les trois quarts du bâti ont été détruits

Après deux ans de guerre, la destruction des trois quarts du bâti dans la bande de Gaza a enfoui le territoire palestinien sous plus de 61 millions de tonnes de débris, selon des données de l'ONU analysées par l'AFP.

Le cessez-le-feu fragile entre le Hamas et Israël entré en vigueur le 10 octobre sous la pression du président américain Donald Trump laisse entrevoir le début de la reconstruction du territoire dévasté, qui nécessitera de gérer cette immense quantité de gravats.

170 fois l'Empire State Building

Au 8 juillet 2025, l'armée israélienne avait endommagé ou causé la destruction de près de 193.000 bâtiments (tous types confondus) dans ce territoire très densément construit, soit 78% du bâti existant avant le 7 octobre et le début du conflit, selon le programme d'analyse satellitaire de l'ONU, Unosat.

A partir d'images collectées les 22 et 23 septembre pour la seule ville de Gaza, particulièrement ciblée, l'agence onusienne estime que 83% du bâti y a été endommagé ou détruit. Les 61,5 millions de tonnes de débris recensés sur le territoire palestinien représentent près de 170 fois le poids de l'Empire State Building de New York, ou encore 6.000 fois la Tour Eiffel de Paris.

Répartis sur ce territoire exigu de 365 km2, cela équivaut à 169 kilogrammes de gravats sur chaque mètre carré de la bande de Gaza.

Selon le programme des Nations unies pour l'environnement (Unep), près de deux tiers des débris ont été générés pendant les cinq premiers mois de la guerre. Mais les derniers mois avant le cessez-le-feu ont connu une accélération des destructions de bâtiments, avec 8 millions de tonnes de débris générées entre avril et juillet 2025. La majorité dans le sud du territoire, entre Rafah et de Khan Younès.

Déchets toxiques

D'après une estimation préliminaire de l'Unep publiée en août, ces débris exposeraient la population à des risques sanitaires. L'agence onusienne juge qu'au moins 4,9 millions de tonnes de débris pourraient être contaminés à l'amiante issue de vieux bâtiments, à proximité notamment de plusieurs camps de réfugiés, comme ceux de Jabaliya (nord), Nousseirat, al-Maghazi (centre), Khan Younès et Rafah (sud).

De plus, au moins 2,9 millions de tonnes de débris d'anciens sites industriels pourraient être « contaminés par des substances chimiques et d'autres produits toxiques », selon l'Unep.

L'armée israélienne a pilonné la bande de Gaza en réponse à l'attaque sans précédent menée par le Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023, qui a entraîné la mort côté israélien de 1.221 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles. La campagne militaire israélienne sur la bande de Gaza a fait jusqu'à présent au moins 68.280 morts, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour Gaza, jugés fiables par l'ONU.