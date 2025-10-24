Vote des expatriés : Berry met en garde contre « l’isolement d’une communauté », les Kataëb et FL s'indignent

Le président du Parlement Nabih Berry a déclaré jeudi soir à la chaîne de télévision locale MTV que l’objectif d'un amendement voulu par certaines parties politiques de la loi électorale de 2017 concernant le vote des expatriés vise à « isoler une communauté », un principe qu'il rejette. Ces déclarations sur un sujet déjà clivant depuis plusieurs mois au Liban ont particulièrement fait réagir, surtout au sein du camp chrétien.

Les propos de M. Berry interviennent alors que 67 députés, soit une majorité claire de la Chambre (composée de 128 parlementaires), ont demandé la modification de la loi électorale en vigueur afin que les Libanais de l’étranger puissent voter depuis leur pays de résidence pour l’ensemble des députés de la métropole, et non plus seulement pour six sièges qui leur sont réservés, comme le prévoit l’article 112 de la loi actuelle. Le patron du perchoir refuse catégoriquement tout amendement, notamment en n'inscrivant pas cette question à l'ordre du jour des séances de la Chambre.

M. Berry a affirmé que « tous les droits des expatriés sont assurés », avant de rappeler qu’« il existe une loi en vigueur qu’il faut appliquer ». « La loi électorale actuelle était surnommée loi Georges Adwan », du nom du chef du groupe parlementaire des FL. « Qu’est-ce qui a changé aujourd’hui ? », a-t-il poursuivi, ajoutant : « Lorsque cette loi a été adoptée, je n’étais pas d’accord, mais nous avons suivi la démarche. Or, l’objectif de la modifier ou d’en adopter une nouvelle est d’isoler une communauté, et cela nous le rejetons. »

Des propos « catastrophiques »

« Monsieur le président, dans quel dictionnaire le fait que des centaines de milliers de Libanais expatriés de toutes les régions et confessions, exerçant leur droit constitutionnel de participer au destin de leur pays, serait-il considéré comme « l’isolement d’une communauté ? », s'est aussitôt interrogé le chef du parti Kataëb Samy Gemayel.

« Ceux qui cherchent réellement à isoler une communauté du reste des Libanais sont ceux qui refusent la logique de l’État et de l’égalité, s’accrochant à leurs armes et à leur allégeance idéologique à l’Iran, alors même que celui-ci les a abandonnés dans les moments les plus difficiles », a poursuivi le parlementaire dans un message sur le réseau X, en allusion au Hezbollah, une formation pro-iranienne alliée indéfectible du mouvement Amal dirigé par M. Berry. « Quoi qu’il en soit, votre opinion ne vous donne pas le droit d’empêcher le Parlement de trancher ce débat en séance plénière. Car le Parlement représente l’ensemble des Libanais, et c’est lui seul qui détient le pouvoir de décision », a conclu M. Gemayel.

Le député des Forces libanaises Georges Okaïs a quant à lui écrit sur la même plateforme : « Nous sommes face à une nouvelle Constitution et à un nouveau règlement intérieur du Parlement, que le président Berry a lui-même inventés aujourd’hui, selon son humeur qui serait apparemment maussade ». Il a qualifié les propos de ce dernier de « catastrophiques », exprimant l'espoir qu'un « démenti rapide sera publié par les cercles de Aïn el-Tiné ».

Les FL ont critiqué à de nombreuses reprises au cours des dernières semaines l'approche de Nabih Berry concernant le vote des expatriés. En début de semaine, Samir Geagea lui avait reproché de vouloir s'arroger le pouvoir de décision à la Chambre