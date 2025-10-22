Vote des expatriés : le plan B déjà dans l'esprit des FL

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google « Vous êtes des expatriés, pas des étrangers. » Tel est le slogan de la campagne récemment lancée par les Forces libanaises pour inciter les Libanais de la diaspora à s’inscrire auprès des missions diplomatiques pour pouvoir participer aux législatives de 2026. Car les FL se disent déterminées à aller jusqu’au bout dans la bataille visant à consacrer le droit des Libanais de la diaspora à élire, depuis l’étranger, les 128 députés de la métropole (au lieu de se contenter des six députés prévus par l’article 112 de la loi électorale). Mais à quelques mois du scrutin, et face au niet catégorique du président du Parlement, Nabih Berry (et derrière lui le Hezbollah), d'amender la loi actuelle, tout le monde semble contraint de penser à un plan B. Celui-ci serait principalement axé sur la possibilité de demander aux expatriés de...

« Vous êtes des expatriés, pas des étrangers. » Tel est le slogan de la campagne récemment lancée par les Forces libanaises pour inciter les Libanais de la diaspora à s’inscrire auprès des missions diplomatiques pour pouvoir participer aux législatives de 2026. Car les FL se disent déterminées à aller jusqu’au bout dans la bataille visant à consacrer le droit des Libanais de la diaspora à élire, depuis l’étranger, les 128 députés de la métropole (au lieu de se contenter des six députés prévus par l’article 112 de la loi électorale). Mais à quelques mois du scrutin, et face au niet catégorique du président du Parlement, Nabih Berry (et derrière lui le Hezbollah), d'amender la loi actuelle, tout le monde semble contraint de penser à un plan B. Celui-ci serait principalement axé sur la...

Économisez 54% sur votre abonnement ! Restez informés en vous abonnant à notre offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ . Je me connecte