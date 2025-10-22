Vote des expatriés : le plan B déjà dans l'esprit des FL

Des députés du camp anti-Hezbollah après un entretien avec le président Joseph Aoun, mercredi 22 octobre 2025, au palais de Baabda. Photo présidence
« Vous êtes des expatriés, pas des étrangers. » Tel est le slogan de la campagne récemment lancée par les Forces libanaises pour inciter les Libanais de la diaspora à s’inscrire auprès des missions diplomatiques pour pouvoir participer aux législatives de 2026. Car les FL se disent déterminées à aller jusqu’au bout dans la bataille visant à consacrer le droit des Libanais de la diaspora à élire, depuis l’étranger, les 128 députés de la métropole (au lieu de se contenter des six députés prévus par l’article 112 de la loi électorale). Mais à quelques mois du scrutin, et face au niet catégorique du président du Parlement, Nabih Berry (et derrière lui le Hezbollah), d'amender la loi actuelle, tout le monde semble contraint de penser à un plan B. Celui-ci serait principalement axé sur la possibilité de demander aux expatriés de...
On se demande comment ils ont tous autant d'argent pour payer des billets d'avions hors de prix pour garantir un vote. De toute façon ça change quoi si on vote a 128 ou a 6 si ce sont tous des pourris, corrompus et criminels de guerre. Il faut un vrai renouvellement de la classe politique et du sang neuf dans les candidats
17 h 29, le 23 octobre 2025