Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Éclairage

Vote des expatriés : le plan B déjà dans l'esprit des FL

Face au refus de Nabih Berry d'amender la loi électorale, le parti de Samir Geagea se prépare à l'option de ramener au Liban des électeurs de la diaspora pour prendre part au scrutin.

Par Yara ABI AKL, le 22 octobre 2025 à 20h11

Vote des expatriés : le plan B déjà dans l'esprit des FL

Des députés du camp anti-Hezbollah après un entretien avec le président Joseph Aoun, mercredi 22 octobre 2025, au palais de Baabda. Photo présidence

« Vous êtes des expatriés, pas des étrangers. » Tel est le slogan de la campagne récemment lancée par les Forces libanaises pour inciter les Libanais de la diaspora à s’inscrire auprès des missions diplomatiques pour pouvoir participer aux législatives de 2026. Car les FL se disent déterminées à aller jusqu’au bout dans la bataille visant à consacrer le droit des Libanais de la diaspora à élire, depuis l’étranger, les 128 députés de la métropole (au lieu de se contenter des six députés prévus par l’article 112 de la loi électorale). Mais à quelques mois du scrutin, et face au niet catégorique du président du Parlement, Nabih Berry (et derrière lui le Hezbollah), d'amender la loi actuelle, tout le monde semble contraint de penser à un plan B. Celui-ci serait principalement axé sur la possibilité de demander aux expatriés de...
« Vous êtes des expatriés, pas des étrangers. » Tel est le slogan de la campagne récemment lancée par les Forces libanaises pour inciter les Libanais de la diaspora à s’inscrire auprès des missions diplomatiques pour pouvoir participer aux législatives de 2026. Car les FL se disent déterminées à aller jusqu’au bout dans la bataille visant à consacrer le droit des Libanais de la diaspora à élire, depuis l’étranger, les 128 députés de la métropole (au lieu de se contenter des six députés prévus par l’article 112 de la loi électorale). Mais à quelques mois du scrutin, et face au niet catégorique du président du Parlement, Nabih Berry (et derrière lui le Hezbollah), d'amender la loi actuelle, tout le monde semble contraint de penser à un plan B. Celui-ci serait principalement axé sur la...
commentaires (10)

On se demande comment ils ont tous autant d'argent pour payer des billets d'avions hors de prix pour garantir un vote. De toute façon ça change quoi si on vote a 128 ou a 6 si ce sont tous des pourris, corrompus et criminels de guerre. Il faut un vrai renouvellement de la classe politique et du sang neuf dans les candidats

Libanese

17 h 29, le 23 octobre 2025

Commenter Tous les commentaires
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (10)

  • On se demande comment ils ont tous autant d'argent pour payer des billets d'avions hors de prix pour garantir un vote. De toute façon ça change quoi si on vote a 128 ou a 6 si ce sont tous des pourris, corrompus et criminels de guerre. Il faut un vrai renouvellement de la classe politique et du sang neuf dans les candidats

    Libanese

    17 h 29, le 23 octobre 2025

  • Bonjour. Les expatries pourront voter pour les 6 ou les 128 dans leur pays de residence. De meme les libanais au Liban pourront voter pour les 128 ou les 6. C'est une solution très simple a appliquer!

    Nabil Hakim

    15 h 42, le 23 octobre 2025

  • Suite de mon commentaire : Et comme nous avons nos activités pour ceux qui sont hors du liban, nous n'avons pas le luxe du temps pour voyager via des vols indirects avec escale(s) . Donc le seul vol sera celui de la MEA ....Un vrai VOL tarifaire. A croire que les responsables et politiciens au Liban possèdent des actions dans cette entreprise et essaient de se faire du fric en nous OBLIGEANT d'aller au Liban, payer un billet ,(avec toutes les taxes incluses ). pour voter...C'est du n'importe quoi... Bref...

    LE FRANCOPHONE

    13 h 07, le 23 octobre 2025

  • En tout cas, il est évident que je ne paierai jamais un billet au tarif MEA : Un vol ( dans les 2 sens du terme) pareil n'est pas prévu. Les responsables essaient de nous voler quelque soit la décision : S'ils refusent de nous laisser voter en france pour les 128 sièges....ILS NOUS VOLENT NOTRE LIBERTE DE VOTE....ET s'ils nous demandent d'aller au Liban pour voter : Comme le demande BERRI : Là aussi, ils sont en train de nous voler en nous dépouillant financièrement. Dans tous les cas, les décsions prises par ces responsables n'ont pour but que de nous "VOLER" quelque chose.... Beurk...

    LE FRANCOPHONE

    13 h 04, le 23 octobre 2025

  • l'espoir est de faire elire le + grand nombre de chiites au parlement.... de faire perdre leur aura au duo infernal... pas de voir les partis chretiens en faire leur dada.

    L’acidulé

    10 h 09, le 23 octobre 2025

  • Ça serait à mon sens une grave erreur de la part des FL de se résigner à composer avec le fait accompli, car eux seront avantagés mais pas les autres partis de l’opposition donc ça va diviser les patriotes au lieu de les unir. Autant recourir à la rue dans ce cas. Le recours à la rue permettra mieux à l’opposition d’être unie.

    MAKE LEBANON GREAT AGAIN

    07 h 10, le 23 octobre 2025

  • La balle est dans le camp du président et du premier ministre, à eux de montrer en actes et non en paroles si leur allégeance va au Liban ou bien à l’ennemi safavide.

    MAKE LEBANON GREAT AGAIN

    07 h 00, le 23 octobre 2025

  • Tout ce remue- ménage parceque l’immortel berry insiste pour priver les Libanais à l’étranger de voter. Il est vrai que la Loi inique existe, mais il est vrai aussi que toute Loi peut être modifiée si la majorité des élus le veulent. Berry le mafieux le sait très bien , mais on l’a tellement chouchouté qu’il a pris la mauvaise habitude de s’imposer arbitrairement à tout le monde. Un président du parlement pareil ne fait pas honneur à l’Assemblée. Parmi tous les voyous, elle a choisi pour chef le pire !

    Goraieb Nada

    05 h 51, le 23 octobre 2025

  • Bravo FL Le chef de mouvement Amal confisque le parlement Cette personne n’a Aucun respect pour les lois et la constitution

    William SEMAAN

    23 h 24, le 22 octobre 2025

  • Il vaut mieux ne pas avoir d'élections que de trouver des solutions alambiqués pour contourner le mafieux et dictateur du perchoir.

    Zeidan

    21 h 01, le 22 octobre 2025

Retour en haut