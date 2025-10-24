Éradication de la polio : où en sommes-nous en 2025 ?

Depuis 1988 l’OMS (Organisation mondiale de la santé) a lancé un défi louable, celui d’éradiquer la poliomyélite, maladie invalidante, infectieuse et hautement contagieuse.

L’OMS s’est trouvée aussitôt soutenue par plusieurs organismes scientifiques et humanitaires célèbres comme le CDC (centre des contrôles des maladies) aux États-Unis, le Rotary International, Microsoft de Bill et Melinda Gates, l’Unicef et plusieurs pays riches dont l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Arabie saoudite, le Qatar et d’autres.

La Côte d’Ivoire a déjà mis à la disposition des cas de paralysies flasques suspectes de poliomyélite un laboratoire hautement qualifié pour confirmer le diagnostic.

La fin de cette maladie est bien proche et les efforts se multiplient appelant à venir en aide à ce grand projet international. Les dépenses déjà effectuées s’avèrent énormes et ce n’est pas encore fini.

Pour crier victoire le plus tôt possible, aucune retraite n’est permise pour les guerriers dans leur bataille contre la polio et le défi doit être renouvelé quotidiennement dans l’attente souhaitée d’une fin assez proche.

Les nouvelles statistiques au 1er octobre 2025 rapportent ce qui suit : pour le virus agent sauvage causant la maladie, 33 cas/46 en 2024 et 153 cas/172 en 2024 pour le virus circulant dérivé du vaccin.

La vaccination contre la poliomyélite ne peut guère être interrompue tant qu’il y a encore des cas quoique rares dans le monde surtout au Pakistan et en Afghanistan jusqu’à l’annonce finale par l’OMS que le globe est libre de poliomyélite, deuxième maladie éradiquée après la variole en 1985.

En ce 24 octobre 2025, journée mondiale de la polio, nous devons espérer voir arriver inlassablement la fin de cette lourde et atroce maladie.

En septembre dernier, à la 80e Assemblée générale de l’ONU s’est tenue une réunion en présence de représentants de GPEI (Global Polioeradication Initiative), de l’OMS, de l’Unicef et de l’Arabie saoudite qui avait une grande donation de 500 millions de dollars en avril 2024, évènement ayant pour but de réaffirmer l’atteinte imminente du but.

Depuis peu, certains pays, dont l’Allemagne, commencent à réduire leur aide voyant une fin assez proche pour un monde sans polio dans l’espoir d’être prêt pour un nouveau défi qui sera probablement l’éradication de la rougeole.

Il faudra continuer à vacciner contre la polio tant qu’il y a un seul cas dans le monde.

Pédiatre, ancien président du SPN et membre du Comité national d’éradication de la polio à l’OMS

