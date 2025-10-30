Pourquoi les affrontements de Abra reviennent sur le devant de la scène

Des pneus incendiés à Saïda, lors d'affrontements entre salafistes et militaires libanais, le 23 juin 2013 au Liban-Sud. Photo d'archives Ibrahim Chalhoub/AFP
La roue tourne. L'affaiblissement considérable du Hezbollah, concomitant à la légitimation d'un pouvoir en Syrie issu de l'islamisme sunnite, remet sur le devant de la scène un épisode douloureux de l'histoire contemporaine du Liban : les affrontements de Abra en juin 2013, dans la région de Saïda (Liban-Sud), ayant opposé des salafistes menés par le cheikh libanais Ahmad el-Assir à l'armée libanaise. Fort de la chute du régime Assad en décembre dernier, les islamistes sunnites – alors que le nouveau pouvoir en Syrie négocie avec Beyrouth la libération de ses ressortissants qu'il perçoit comme injustement emprisonnés durant la guerre civile syrienne – accusent (à nouveau) le Hezbollah d'avoir participé aux combats à Abra, voire de les avoir initiés.Pour Karim el-Mufti, chercheur en sciences politiques,...
La région est sous haute tension...
