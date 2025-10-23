Environ 400 réfugiés et migrants syriens ont quitté le Liban dans un 6e convoi de « retour volontaire »

Un sixième convoi pour le « retour volontaire » de réfugiés et migrants syriens a quitté jeudi la Foire internationale Rachid Karamé de Tripoli (Liban-Nord), dans le cadre d'un plan mis en place par le Haut commissariat pour les réfugiés de l'ONU (HCR). Comme le précédent convoi, celui du matin a transporté depuis la deuxième ville du pays environ 400 personnes, selon des chiffres transmis par le HCR à L’Orient-Le Jour.

Notre correspondant au Liban-Nord, Michel Hallak, a quant à lui précisé que le nombre de familles syriennes ayant quitté le territoire libanais s’élève à 77, soit environ 420 personnes, transportées à bord de 13 bus spécialement affrétés pour l’occasion, sous la supervision du HCR, de l’OIM et de la Croix-Rouge libanaise.

Depuis le lancement du programme de départ volontaire vers la Syrie, le 1er juillet, ce convoi s’ajoute au total de 974 migrants et réfugiés syriens qui ont déjà choisi de rentrer dans leur pays d’origine lors des cinq départs précédents, organisés depuis Beyrouth ou Tripoli.

Les bus affrétés ont rejoint la Syrie par le poste-frontière de Arida au Nord, puis pris la direction de Homs et Idleb dans l’Ouest syrien. Le quatrième convoi avait également rejoint le territoire syrien par le poste-frontière de Arida au Nord. Les trois premiers et le cinquième convois avaient, eux, regagné la Syrie par le poste-frontière de Masnaa, à l’est de Chtaura, dans la Békaa.

Quelque 114 000 personnes se sont inscrites sur les listes des candidats au programme de départ volontaire, impliquant une radiation de leur dossier dès leur arrivée en Syrie. Ceux-ci représentent toutefois une minorité au sein de l’ensemble des retours, dont la majeure partie repose sur des initiatives spontanées. De manière générale, il est attendu qu’environ 400 000 Syriens, migrants et réfugiés, rentrent dans leur pays d’ici la fin de l’année 2025. Ainsi, 294 912 dossiers de réfugiés syriens ont déjà été radiés des listes du HCR au Liban, entre le début de l’année et la fin du mois de septembre, en raison d’un départ présumé ou vérifié. Ce chiffre pourrait toutefois être sous-estimé, car une partie conséquente des exilés syriens au Liban ne sont pas enregistrés sur les listes du HCR.

Le nombre des réfugiés syriens officiellement enregistrés au Liban est de 722 173, selon la dernière estimation du HCR datant du 31 mars 2025, mais le nombre réel des Syriens résidant au Liban est estimé à 1,4 million, alors que l'organisme onusien a cessé d'enregistrer de nouveaux réfugiés depuis mai 2015, ce qui contribue à l'écart entre les chiffres officiels et les estimations.