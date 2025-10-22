Apologie du Hamas dans une université : le gouvernement promet d'agir avec fermeté

Le gouvernement français a promis mercredi d'agir avec fermeté après un rassemblement à l'université Paris 8 la semaine dernière ayant fait l'apologie du Hamas et du massacre du 7 octobre 2023, nouvelle manifestation d'antisémitisme dans une université depuis la rentrée.

Partageant une vidéo sur un « événement d'ultra-gauche organisé sur le campus de l'université Paris 8« , l'Union des étudiants juifs de France (UEFJ) a fustigé sur X : dans un amphithéâtre, on « applaudit le Hamas et on revendique le 7 octobre. L’apologie du meurtre et du terrorisme n’a pas sa place à l’université. L’UEJF porte plainte » pour apologie du terroriste et incitation à la haine.

« Un rassemblement aux relents antisémites au cours duquel des intervenants et des participants ont fait l'apologie des actes terroristes du 7 octobre s'est tenu à l'université Paris 8. Un sentiment: le dégoût », s'est indigné le ministre de l'enseignement supérieur Philippe Baptiste mardi soir sur X.

« L’antisémitisme, et son corollaire l'antisionisme, doivent être combattus avec toute la force de la loi. J’envoie dès cet après-midi une instruction aux procureurs de la République pour faire preuve de la plus grande fermeté lorsqu’ils sont saisis de ce type de faits », a renchéri sur X le ministre de la Justice Gerald Darmanin.

« Aucune apologie du terrorisme ne peut être acceptée dans les facultés et écoles françaises », a-t-il insisté.

Philippe Baptiste devait recevoir mercredi le président de Paris 8 pour « comprendre comment un tel événement a pu se tenir sur son campus alors même que des consignes de vigilance et de fermeté ont été passées à plusieurs reprises ».

Interrogé par l'AFP, Yossef Murciano, président de l'UEJF, a estimé que cet événement aurait pu être bloqué en amont. Cette conférence du 15 octobre était « initialement présentée sous un autre format, avec un autre programme », a expliqué l'université, qui affirme avoir lancé « une enquête » interne.

Début juillet, le Parlement a adopté une loi pour lutter contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur.

Les actes antisémites ont fortement augmenté en France et dans le monde depuis l'attaque sans précédent du 7 octobre 2023 par le mouvement palestinien islamiste Hamas en Israël, suivie d'une riposte sanglante de l'armée israélienne à Gaza.

Des dérives antisémites ont été dénoncées dans plusieurs universités dans le cadre de manifestations pro-palestiniennes, notamment à Science Po Paris, dans le sillage du 7 octobre 2023. Des incidents antisémites visant des étudiants ont eu lieu depuis la rentrée universitaire dans plusieurs universités en France dont Paris 1 et Sorbonne Université.