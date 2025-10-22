L'Iran annonce la « libération conditionnelle » en France de sa ressortissante Mahdieh Esfandiari

Les autorités iraniennes ont annoncé mercredi « la libération conditionnelle » d'une ressortissante iranienne, Mahdieh Esfandiari, arrêtée en France en février pour avoir fait l'apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux.

La justice française n'a pas confirmé une telle libération dans l'immédiat.

Dans un communiqué, le ministère iranien des Affaires étrangères s'est « félicité de la décision du juge français d'une mise en liberté sous contrôle judiciaire pour Mme Esfandiari ». Il « poursuivra ses efforts » jusqu'à ce qu'elle « puisse rentrer au pays ».