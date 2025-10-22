Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Justice

L'Iran annonce la « libération conditionnelle » en France de sa ressortissante Mahdieh Esfandiari


AFP / le 22 octobre 2025 à 21h46

Un manifestant brandit un portrait portant les mots « Freedom of speech » (Liberté d’expression) lors d’un rassemblement de soutien à Mahdieh Esfandiari, une Iranienne arrêtée en France en février, devant l’ambassade de France à Téhéran, le 21 octobre 2025. Photo Atta Kenare / AFP

Les autorités iraniennes ont annoncé mercredi « la libération conditionnelle » d'une ressortissante iranienne, Mahdieh Esfandiari, arrêtée en France en février pour avoir fait l'apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux.

La justice française n'a pas confirmé une telle libération dans l'immédiat.

Dans un communiqué, le ministère iranien des Affaires étrangères s'est « félicité de la décision du juge français d'une mise en liberté sous contrôle judiciaire pour Mme Esfandiari ». Il « poursuivra ses efforts » jusqu'à ce qu'elle « puisse rentrer au pays ».

Les autorités iraniennes ont annoncé mercredi « la libération conditionnelle » d'une ressortissante iranienne, Mahdieh Esfandiari, arrêtée en France en février pour avoir fait l'apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux.

La justice française n'a pas confirmé une telle libération dans l'immédiat.

Dans un communiqué, le ministère iranien des Affaires étrangères s'est « félicité de la décision du juge français d'une mise en liberté sous contrôle judiciaire pour Mme Esfandiari ». Il « poursuivra ses efforts » jusqu'à ce qu'elle « puisse rentrer au pays ».

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés