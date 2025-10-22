40 migrants subsahariens morts noyés, 30 secourus, selon une source judiciaire

Quarante migrants originaires d'Afrique subsaharienne, dont des bébés, ont péri mercredi en mer au large de la Tunisie alors qu'ils tentaient de rejoindre clandestinement les côtes européennes, a indiqué à l'AFP un responsable judiciaire.
Une embarcation de fortune en fer avec à son bord 70 migrants a chaviré au large de Salakta, une ville côtière proche de Mahdia (sud-est). Quarante sont morts et 30 ont été secourus, a précisé le porte-parole du parquet de Mahdia, Walid Chtabri.
Quarante migrants originaires d'Afrique subsaharienne, dont des bébés, ont péri mercredi en mer au large de la Tunisie alors qu'ils tentaient de rejoindre clandestinement les côtes européennes, a indiqué à l'AFP un responsable judiciaire.
Une embarcation de fortune en fer avec à son bord 70 migrants a chaviré au large de Salakta, une ville côtière proche de Mahdia (sud-est). Quarante sont morts et 30 ont été secourus, a précisé le porte-parole du parquet de Mahdia, Walid Chtabri.