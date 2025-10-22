Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Tunisie

40 migrants subsahariens morts noyés, 30 secourus, selon une source judiciaire


AFP / le 22 octobre 2025 à 17h28

Des migrants s’avancent dans la mer pour tenter de monter à bord de bateaux de passeurs, dans une tentative de traverser la Manche, au large de la plage de Gravelines, dans le nord de la France, le 27 septembre 2025. Photo Sameer Al-Doumy / AFP

Quarante migrants originaires d'Afrique subsaharienne, dont des bébés, ont péri mercredi en mer au large de la Tunisie alors qu'ils tentaient de rejoindre clandestinement les côtes européennes, a indiqué à l'AFP un responsable judiciaire.

Une embarcation de fortune en fer avec à son bord 70 migrants a chaviré au large de Salakta, une ville côtière proche de Mahdia (sud-est). Quarante sont morts et 30 ont été secourus, a précisé le porte-parole du parquet de Mahdia, Walid Chtabri.

Quarante migrants originaires d'Afrique subsaharienne, dont des bébés, ont péri mercredi en mer au large de la Tunisie alors qu'ils tentaient de rejoindre clandestinement les côtes européennes, a indiqué à l'AFP un responsable judiciaire.

Une embarcation de fortune en fer avec à son bord 70 migrants a chaviré au large de Salakta, une ville côtière proche de Mahdia (sud-est). Quarante sont morts et 30 ont été secourus, a précisé le porte-parole du parquet de Mahdia, Walid Chtabri.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés