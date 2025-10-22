Menu
Moyen-Orient - Entretien

« La politique de Damas face aux combattants étrangers n’a pas changé, malgré l’opération à Idleb »

Le gouvernement syrien a lancé mardi soir une opération militaire contre un camp abritant des jihadistes majoritairement français. Le point avec Jerome Drevon, analyste au Crisis Group.

L'OLJ / Propos recueillis par Laure-Maïssa FARJALLAH, le 22 octobre 2025 à 19h12

« La politique de Damas face aux combattants étrangers n'a pas changé, malgré l'opération à Idleb »

Des membres des forces de sécurité syriennes réunies à Sanamayn, dans la province de Deraa, dans le sud du pays, avant une opération militaire, le 5 mars 2025. Photo d'illustration Bakr Alkasem/AFP

La confrontation est inédite. Pour la première fois depuis l’arrivée au pouvoir de la coalition de rebelles menée par Hay’at Tahrir el-Cham (HTC), les autorités syriennes s’en prennent à des jihadistes étrangers, alors qu’une bonne partie d’entre eux a été intégrée à l’armée régulière, certains s’étant même vu offrir la nationalité syrienne. Des rapports indiquent que la faction armée Firqat al-Ghuraba, dominée par des jihadistes français, est visée depuis mardi 21 octobre au soir dans la province d’Idleb, ancien bastion des rebelles anti-Assad. Le camp du Franco-Sénégalais Omar Omsen, connu aussi sous le nom de Omar Diaby, à Harem, qui fonctionnerait en autonomie avec sa propre cour de justice et sa prison, serait particulièrement sous le feu des forces de sécurité. Certains relaient l’information selon laquelle l’opération aurait pour...
