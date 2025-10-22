« La politique de Damas face aux combattants étrangers n’a pas changé, malgré l’opération à Idleb »

La confrontation est inédite. Pour la première fois depuis l’arrivée au pouvoir de la coalition de rebelles menée par Hay’at Tahrir el-Cham (HTC), les autorités syriennes s’en prennent à des jihadistes étrangers, alors qu’une bonne partie d’entre eux a été intégrée à l’armée régulière, certains s’étant même vu offrir la nationalité syrienne. Des rapports indiquent que la faction armée Firqat al-Ghuraba, dominée par des jihadistes français, est visée depuis mardi 21 octobre au soir dans la province d’Idleb, ancien bastion des rebelles anti-Assad. Le camp du Franco-Sénégalais Omar Omsen, connu aussi sous le nom de Omar Diaby, à Harem, qui fonctionnerait en autonomie avec sa propre cour de justice et sa prison, serait particulièrement sous le feu des forces de sécurité. Certains relaient...

