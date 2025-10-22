Menu
Dernières Infos

Marco Rubio est attendu jeudi en Israël (gouvernement israélien)

AFP / le 22 octobre 2025 à 16h14

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio est attendu jeudi en Israël, dans la foulée de la visite du vice-président américain JD Vance, a annoncé mercredi le gouvernement israélien.

"Le secrétaire d'Etat Marco Rubio est de retour en Israël cette semaine", a indiqué Shosh Bedrosian, la porte-parole du bureau du Premier ministre, lors d'un point presse.

"Il va arriver jeudi" et une rencontre avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu est prévue vendredi, selon la même source, alors que le vice-président JD Vance et l'envoyé spécial Steve Witkoff sont en Israël pour promouvoir le plan proposé par l'administration de Donald Trump censé apporter une paix durable à Gaza. 

